Suma incredibil de mică pe care o plătește zilnic o româncă pentru mâncare în China: „Daca îți cumpărai aceleași lucruri în Bucuresti…”

De: Denisa Iordache 29/12/2025 | 17:05
Numărul de studenți români care pleacă în străinătate și își povestesc experiențele trăite acolo este tot mai mare, iar comparațiile cu viața din România sunt uluitoare. Acesta este și cazul unei românce care locuiește în China pentru a studia și care își ține urmăritorii la curent cu banii pe care îi cheltuie într-o zi obișnuită. Nu o să îți vină să crezi! 

Filmarea postată de studenta româncă a ajuns virală rapid și a stârnit un val de reacții în mediul online. Conaționalii, uimiți să vadă de cât a cheltuit într-o zi aceasta, au luat cu asalt secțiunea de comentarii. 

Tânăra a filmat o zi întreagă, încă din momentul în care pleacă de acasă cu bicicleta pentru care un abonament lunar.  

„Cât cheltui într-o zi normală ca student în China. Vă arăt ce am mâncat astăzi și la final facem un calcul”, a fost fraza de început a tinerei. 

Prima achiziție a fost un latte cu cocos. Cât a dat pe el? 6.15 lei. 

„Mi-am cumpărat un latte cu cocos, care a costat echivalentul a 6,15 lei”, a povestit ea în clip. 

La masa de prânz, tânăra și-a ales o clătită cu pui și sosuri din campusul universitar și a scos din buzunar suma de 6.76 lei, în timp ce o sticlă de apă a costat-o 1.17 lei. Pentru toate acestea, ea a arătat și bonul fiscal (VEZI ÎN VIDEO ATAȘAT). 

„Am mâncat o clătită cu multe chestii în ea – pui, sosuri, de toate – pentru care am plătit 6,76 lei. Am luat și o sticlă de apă, 1,17 lei”, a mai spus ea.

Ziua a continuat cu orele de curs pentru româncă, după care ea a ales să își ia o cola de 600 ml pentru care a plătit 2.46 lei. Pe seară, aceasta și-a luat un pui japonez din cantina universitară și a plătit suma de 11.68 lei. 

„De ce nu m-am născut în China, Doamne?”, a spus ea, încântată de prețuri. 

Astfel, un total al tuturor alimentelor menționate este de 28.21 lei. Atât a cheltuit studenta într-o zi întreagă. Această sumă a stârnit valuri printre români: 

28 de lei toată ziua?! Păi, în țară, dacă îți iei o apă și două foietaje cu brânză, s-au dus 50 de lei.”

„Daca îți cumpărai aceleași lucruri în Bucuresti, minimum 80-85 de lei.”

„În România, cu 28 de lei maxim ajungeai până la facultate!”

„Cu 28 de lei îmi iau trei ștrudele de la Lidl și o sticlă de apă.”

„Gata mă mut în China. La noi, totul este scump. Până și aerul pe care îl respirăm”, au fost doar unele dintre comentarii.

