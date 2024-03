Ce a cumpărat Denisa, o studentă din România, cu 50 de euro dintr-un supermarket din Japonia: ”În țară plăteai 500 de lei plus o alocație”

Pe platforma de TikTok, o studentă din România care face studiile în Japonia, a captat atenția tuturor când a postat un clip care a devenit viral. Ea a dezvăluit ce cumpărături a făcut într-un supermarket, având la dispoziție doar 50 de euro (aproximativ 250 de lei).

Denisa, românca ce urmează cursurile unei universități din Japonia, a devenit subiect de discuție în rândul urmăritorilor săi. Tânăra a prezentat fiecare articol pe care l-a achiziționat, de la alimente până la produse de igienă personală.

Românca a dezvăluit pe pagina sa de TikTok câte produse poți achiziționa dintr-un magazin în Japonia, cu doar 250 de lei. Aceasta a mărturisit pentru urmăritorii ei că nu i se pare foarte mare suma pe care a cheltuit-o, față de prețurile piperate din România.

„Începem cu mâncarea. Am luat o cutie cu șase ouă, o cutie de lapte de migdale, un borcan de dulceață de afine, o conservă de porumb, o salată iceberg, o sticlă de oțet balsamic, o sare la solniță, un pachet de brânză mozzarella, un iaurt, o caserolă de roșii cherry, o cremă de brânză, o mână de ceapă verde, un avocado, o cutie de ceai fără zahăr, o pungă de afine congelate, o cutie cu mini înghețate și o pungă de fulgi de ovăz.

Mai departe trecem la produsele de îngrijire și curățenie: am luat două pungi de gel de duș, o pastă de dinți, opt role de hârtie igienică, patru role de hârtie de bucătărie, un set cu produse de curățenie, care conține un spray de aragaz, unul de mobilă, unul de geamuri, șervețele pentru plita electrică și detergent de vase și a fost cam 6 euro tot setul. Cam atât am luat eu de 50 de euro în Japonia. Vi se pare mult sau puțin? Sincer, mie mi se pare că am luat mai multe decât aș fi luat în România cu doar 250 de lei”, a spus tânăra pe TikTok.