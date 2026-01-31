Acasă » Teste IQ » TEST IQ | Calculați 3-(3-3)+3. Dacă ai răspuns 0, ai greșit

De: Irina Vlad 31/01/2026 | 08:25
CANCAN.RO ți-am pregătit testul IQ de sâmbătă dimineață. Tot ceea ce trebuie să faci este să găsești răspunsul corect pentru ecuația 3-(3-3)+3. Dacă ai răspuns zero, ai greșit. Spor la treabă!

Testul de inteligență de astăzi nu este greu, însă ai nevoie să cunoști câteva noțiuni primare de matematică. Ordinea în care efectuezi operațiile matematice te va ghida către răspunsul corect.

Un test clasic de inteligență constă în efectuarea unor sarcini variate care măsoară inteligența, inclusiv cunoașterea spațială, memoria pe termen scurt, abilitățile matematice și gândirea analitică. Pentru adulți, cel mai frecvent motiv pentru dorința de a face un test de inteligență este pentru orientarea profesională sau pentru a determina adecvarea la un anumit loc de muncă.

În provocarea de astăzi trebuie să ai în vedere ordinea corectă în care se efectuează operațiile matematice. Întâi parantezele rotunde, urmate înmulțiri și împărțiri, iar la final adunările și scăderile (de la stânga la dreapta).

REZOLVARE: Prin urmare, primul calcul este operațiunea din paranteze 3-3 = 0. Ecuația devine 3 – 0 + 3, iar rezultatul final este 3 + 3 = 6.

Există multe teste de inteligență și iluzii optice pe care oamenii le rezolvă din dorința de a-și crește nivelul de IQ cu trecerea timpului. În mod obișnuit, testele IQ nu testează toate cunoștințele pe care un om le acumulează de-a lungul anilor, dar, de fapt, testul IQ evaluează capacitatea cuiva de a învăța/memora.

Practicarea regulată a acestor exerciții ajută la îmbunătățirea concentrării și la menținerea creierului activ, contribuind chiar la prevenirea declinului cognitiv odată cu înaintarea în vârsta.

Există multe tipuri de teste de inteligență, peste 200 de variante identificate într-un studiu din 2017. Toate au cam același scop, dar cu diferite accente pe abilități cognitive și instrumente de măsurare diferite.

