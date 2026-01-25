Acasă » Știri » David Pușcaș s-a trezit cu ochiul umflat și a avut un șoc când s-a uitat în oglindă: ”Am vreo boală?”

De: Simona Tudorache 25/01/2026 | 22:38
David Pușcaș are probleme de sănătate. Fiul adoptiv al Luminiței Anghel s-a trezit cu ochiul umflat și a ținut să împărtășească acest fapt de viață cu cei care îi urmăresc postările pe Internet. David a avut un șoc atunci când s-a privit în oglindă și nu își explică de ce a ajuns să se confrunte cu așa ceva.

El se teme ca starea în care se află să nu aibă legătură cu o afecțiune de care să nu fie conștient. David Pușcaș a mărturisit că avea mai multe lucruri de făcut, dar problema cu care se confruntă îl împiedică să ducă la îndeplinire ce și-a propus.

„Oameni buni, deci efectiv nu pot să-mi deschid ochiul. Trebuie să fug la poștă să fac un colet, așa că haideți să ne deschidem ochiul. (…) Îmi e și frică efctiv. (…) Aoleu, am vreo boală? Efectiv cu așa ceva m-am trezit la ochi. Mă duc să mă spăl pe față și să mă rog la Fecioara Maria. Doamne, ferească sfântul!”, a spus David Pușcaș în mediul online.

Comentariile nu au întârziat să apară. Mulți dintre cei care i-au văzut postarea au țiunut să îl liniștească. În opinia lor, David Pușcaș are o formă de conjuctivită sau a stat în curent.

„Conjunctivită”, „E doar curent, nu e ceva grav”, „Ai grijă, este conjunctivită”, „Ai prins curent că și eu am pățit”, sunt doar câteva dintre reacțiile internauților.

David Pușcaș nu o iartă pe Luminița Anghel

David Pușcaș se descurcă tot mai greu cu banii și ori de câte ori are ocazia o atacă pe mama lui adoptivă, Luminița Anghel. David nu o iartă pe solistă că a rupt orice fel de legătură cu el. La un moment dat, el susținea că o să își ceară drepturile în justiție.

„Eu la tribunal o să spun tot. O să spun prin tot ce am trecut, prin câte nedreptăți mi s-au făcut, prin ce pericole m-a pus această situație. Și am să spun, da. Am dreptul la căsuța mea cerească și sfântă. Atâta timp cât și-au bătut joc de viața mea, lucrul pe care nu mi-l poate lua nimeni este căsuța mea. Am dreptul la acoperișul meu, să știu că nu mă dă nimeni afară din casă. Este dreptul meu”, a spus David Pușcaș.

