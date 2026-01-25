David Pușcaș s-a trezit cu ochiul umflat și a avut un șoc când s-a uitat în oglindă: ”Am vreo boală?”

David Pușcaș are probleme de sănătate. Fiul adoptiv al Luminiței Anghel s-a trezit cu ochiul umflat și a ținut să împărtășească acest fapt de viață cu cei care îi urmăresc postările pe Internet. David a avut un șoc atunci când s-a privit în oglindă și nu își explică de ce a ajuns să se confrunte cu așa ceva.
El se teme ca starea în care se află să nu aibă legătură cu o afecțiune de care să nu fie conștient. David Pușcaș a mărturisit că avea mai multe lucruri de făcut, dar problema cu care se confruntă îl împiedică să ducă la îndeplinire ce și-a propus.
„Oameni buni, deci efectiv nu pot să-mi deschid ochiul. Trebuie să fug la poștă să fac un colet, așa că haideți să ne deschidem ochiul. (…) Îmi e și frică efctiv. (…) Aoleu, am vreo boală? Efectiv cu așa ceva m-am trezit la ochi. Mă duc să mă spăl pe față și să mă rog la Fecioara Maria. Doamne, ferească sfântul!”, a spus David Pușcaș în mediul online.
Comentariile nu au întârziat să apară. Mulți dintre cei care i-au văzut postarea au țiunut să îl liniștească. În opinia lor, David Pușcaș are o formă de conjuctivită sau a stat în curent.
„Conjunctivită”, „E doar curent, nu e ceva grav”, „Ai grijă, este conjunctivită”, „Ai prins curent că și eu am pățit”, sunt doar câteva dintre reacțiile internauților.
David Pușcaș se descurcă tot mai greu cu banii și ori de câte ori are ocazia o atacă pe mama lui adoptivă, Luminița Anghel. David nu o iartă pe solistă că a rupt orice fel de legătură cu el. La un moment dat, el susținea că o să își ceară drepturile în justiție.
„Eu la tribunal o să spun tot. O să spun prin tot ce am trecut, prin câte nedreptăți mi s-au făcut, prin ce pericole m-a pus această situație. Și am să spun, da. Am dreptul la căsuța mea cerească și sfântă. Atâta timp cât și-au bătut joc de viața mea, lucrul pe care nu mi-l poate lua nimeni este căsuța mea. Am dreptul la acoperișul meu, să știu că nu mă dă nimeni afară din casă. Este dreptul meu”, a spus David Pușcaș.
