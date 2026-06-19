Trupul unui bărbat, găsit în trenul de aterizare al unui avion aterizat din Maroc

Un caz tulburător a avut loc la un aeroport. Polițiștii care efectuau verificări au descoperit trupul unui bărbat în trenul de aterizare al unui avion care venea din Maroc.

O tragedie cumplită a fost descoperită la aterizarea unui avion. Cazul a avut loc pe aeroportul Gatwick din Londra, acolo unde polițiștii efectuau verificări și au descoperit trupul neînsuflețit al unui bărbat. Acesta s-ar fi ascuns în toaleta trenului de aterizare al avionului înainte ca aeronava să decoleze din Tanger, Maroc. O anchetă este în plină desfășurare în acest caz.

Trupul unui bărbat, găsit în trenul de aterizare al unui avion venit de la Maroc

O descoperire șocantă a fost făcută în aeroportul Gatwick din Londra. Autoritățile care efectuau verificări au descoperit în toaleta trenului de aterizare trupul unui bărbat. Potrivit primelor informații, acesta ar fi urcat înainte să decoleze avionul din Tanger, Maroc. Zona a fost imediat securizată, iar în acest moment o anchetă este în desfășurare.

Este o tragedie. Echipa de marfă care descărca avionul a suferit un șoc teribil. Toată lumea este devastată de faptul că cineva s-ar simți atât de disperat încât să-și riște viața în acest fel. Există îngrijorări majore privind securitatea, având în vedere modul în care cineva a reușit să ocolească măsurile de securitate din Maroc, a declarat o sursă, potrivit mirror.co.uk.

De asemenea, compania aeriană a confirmat că este vorba despre zborul cu numărul 3O102, de la Tanger la Londra Gatwick. În plus, au explicat în comunicat faptul că autoritățile competente au fost notificate imediat. O altă confirmare a cazului tragic vine din partea poliției din Sussex. De asemenea, au declarat și că situația se va ancheta, până când se va stabili cu exactitate cum s-a produs incidentul și cum a ajuns bărbatul acolo.

Serviciile de urgență ale aeroportului London Gatwick au intervenit la o aeronavă a companiei Air Arabia imediat după ora 11:30, în data de 16 iunie, când a fost identificat un incident la sosire. Așa cum a confirmat Poliția din Sussex, a fost găsit un cadavru, iar echipele noastre au oferit ulterior sprijin Poliției din Sussex și medicului legist. Gândurile noastre sunt alături de toți cei afectați, a precizat purtătorul de cuvânt al aeroportului London Gatwick .

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