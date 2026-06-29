Cât costă o noapte de cazare la hotelul din Brașov unde s-au cazat Gabriela Cristea și Tavi Clonda

Gabriela Cristea (51 de ani) și soțul ei, Tavi Clonda (46 de ani), au lăsat în urmă agitația din București și au fugit într-o vacanță de lux la munte, alături de fetițele lor. Cei doi au ales ca destinație un resort de poveste din Brașov, unde facilitățile sunt de top, însă nici costurile nu sunt deloc de neglijat!

Chiar dacă au o relație de lungă durată, flacăra iubirii este la fel de intensă între Gabriela Cristea și Tavi Clonda. Cei doi își surprind fanii cu gesturi romantice și găsesc mereu momentul ideal pentru a evada din rutina zilnică. De data aceasta, destinația aleasă a fost Brașov. Cei doi au ales un hotel de super lux, cu piscină în aer liber și peisaje pe măsură.

Cât costă cinci nopți de cazare la hotelul la care se află Gabriela Cristea

Cei care vor să se cazeze la hotelul recomandat de Gabriela Cristea trebuie să știe că prețurile de pe platformele de rezervări nu sunt deloc accesibile oricui. Pentru un sejur de cinci nopți, sumele variază considerabil în funcție de tipul de cameră ales, iar familia Clonda a optat pentru cea mai spațioasă variantă. O noapte de cazare costă 898 de lei și… iată cât costă 5 nopți de cazare la acest hotel, cu mic dejun inclus:

Pentru o cameră de familie (opțiunea aleasă de vedetă pentru confortul micuțelor), prețul ajunge la 3.676 lei;

O cameră dublă standard costă 2.596 lei;

O cameră dublă cu vedere directă la piscină are un tarif de 2.836 lei.

De ce a ales această locație

Pentru banii scoși din buzunar, Gabriela Cristea și familia ei beneficiază de facilități de top. Hotelul de 3 stele este amplasat la doar 5,5 km de Aventura Parc Brașov și pune la dispoziție o piscină exterioară, parcare privată gratuită, un bar modern și echipamente pentru sporturi acvatice.

În plus, fiecare cameră din resort este o oază de relaxare, oferind:

Balcon spațios cu o vedere superbă spre crestele munților și un patio către grădină;

Baie proprie utilată cu duș, uscător de păr și articole de toaletă gratuite;

Dotări moderne: televizor cu ecran plat, birou, dulap de haine și o cafetieră proprie.

Pe partea de mâncare, diminețile încep cu un mic dejun bogat, iar restaurantul locației este specializat în bucătăria italiană și locală, oferind meniuri personalizate pentru vegetarieni sau vegani. Situat la 12 km de Piața Sfatului și la 26 km de Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav, resortul oferă și un teren de joacă pentru copii, fiind baza perfectă pentru pasionații de drumeții și ciclism.

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