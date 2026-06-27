Tavi Clonda a ajuns la poliție! Ce s-a întâmplat cu soțul Gabrielei Cristea: „Nu știa cum să reacționeze”

Gabriela Cristea a vorbit recent despre o situație dificilă cu care s-a confruntat soțul său, Tavi Clonda, după ce unul dintre conturile sale online a fost compromis. Potrivit prezentatoarei TV, incidentul a fost urmat de apariția unor mesaje de șantaj primite prin e-mail, fapt care l-a pus pe artist într-o situație delicată și l-a determinat să caute o soluție cât mai rapidă.

Vedeta a explicat că Tavi Clonda a fost surprins de cele întâmplate și nu știa cum să gestioneze problema. În fața unei astfel de situații, Gabriela Cristea l-a îndemnat să se adreseze imediat autorităților, considerând că sesizarea poliției reprezintă primul pas necesar atunci când o persoană devine victima unor infracțiuni din mediul online.

Artistul a urmat acest sfat și s-a prezentat la poliție pentru a depune o plângere. În cadrul discuțiilor cu oamenii legii, acesta ar fi aflat că nu este un caz izolat și că există și alte persoane care s-au confruntat cu probleme asemănătoare. Declarația sa a fost înregistrată, iar cazul a intrat în atenția autorităților.

„Tavi a fost, la un moment dat, hackerit și a primit niște mesaje pe mail de şantaj. Și mă aștepta seara acasă că nu știa cum să reacţioneze, știi? Adică chiar era o situație… și i-am zis: „Cum să reacţionezi? Mâine dimineață primul lucru te duci la poliție”. Bun, și s-a dus la poliție și a dat declarație și i s-a spus: „Nu ești singurul, ba din contră, sunt mult mai mulţi oameni, și în general bărbați”, n-o să spun speța exact, și a dat declarație la poliție”, a povestit Gabriela Cristea.

Ce s-a întâmplat cu dosarul lui Tavi Clonda

Potrivit Gabrielei Cristea, după depunerea plângerii nu au mai existat informații despre evoluția anchetei pentru o perioadă îndelungată. Abia după aproximativ șase luni, Tavi Clonda a fost contactat și chemat din nou la sediul poliției pentru a primi detalii despre dosar.

Artistul a aflat că investigația fusese închisă. Ea și-a exprimat nemulțumirea față de modul în care s-a desfășurat întregul proces, susținând că existau elemente care ar fi putut contribui la continuarea cercetărilor.

„A fost înregistrată declarația și după șase luni de zile a fost chemat din nou la poliţie, și i s-a spus că s-a închis cazul din lipsă de nu ştiu ce, că probele erau, că vedeai dovezile clare și palpabile, în condițiile în care erau mulți alții. El practic a pierdut timpul să se ducă la poliție o dată, și a pierdut timpul să se ducă și a doua oară ca să închidă”, a mai spus vedeta.

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