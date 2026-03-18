Fostul lider al galeriei Rapid intervine în scandalul dintre Nuredin Beinur și Cristian Rizea: „Cred că este făcută cu inteligența artificială”

Cristian Rizea a fost protagonistul unor scene incredibile care s-au petrecut în plină zi la Monaco. Beinur Nuredin l-a așteptat pe fostul deputat, iar totul s-a petrecut sub privirile persoanelor care se aflau la celebra terasă Café de Paris. Unul dintre cei mai apropiați oameni de „spaima litoralului” este la curent cu scandalul dintre cei doi și face declarații exclusive. Bărbatul îi răspunde fostului deputat care, a publicat recent o presupusă înregistrare în care apropiatul lui Beinur ar fi adresat cuvinte jignitoare la adresa fetei lui, pe care o cunoaște de când era doar un copil. CANCAN.RO a stat de vorbă cu el și are declarațiile exclusive.

Scandalul dintre Cristian Rizea și Beinur Nuredin a căpătat proporții uriașe. Inițial, fostul deputat a făcut afirmații la adresa lui Beinur pe care acesta din urmă le-a considerat jignitoare și lipsite de adevăr. Ulterior, lucrurile au escaladat, iar fostul politician a fost atacat de afacerist în Monaco. Mai mult, Rizea nu s-a oprit aici și a ajuns să fie atacat în plină stradă de oamenii lui Beinur. Unul dintre cei mai apropiați oameni de afacerist intervine în scandalul momentului și povestește un episod în care a fost implicat fără voia lui.

Fostul lider al galeriei Rapid dezminte cele spuse de Cristian Rizea

Prieten la cataramă cu Beinur Nuredin, Gigi Corsicanu are, la rândul lui, o situație în care a fost implicat de Cristian Rizea, fără voia lui. La momentul respectiv, ex-deputatul a prezentat o înregistrare în care se presupune că ex-liderul de galerie al Rapidului ar fi făcut afirmații la adresa familiei lui Beinur. CANCAN.RO a stat de vorbă cu el, iar acesta a ținut să dezmintă acea înregistrare în care fiica lui Beinur Nuredin ar fi fost jignită de el.

„Vreau să dezmint că nu este sub nicio formă adevărat ceea ce a publicat el. Cred că este făcută cu inteligența artificială. Eu nu mi-aș permite niciodată să spun despre fata lui Beni așa ceva. O cunosc de mică, eu am fost la botez la ea. M-am ocupat de majoratul ei împreună cu Beni, e ca și copilul meu. Fata mea când a auzit, a început să plângă”, a spus Gigi Corsicanu.

Gigi Corsicanu a precizat că îi cunoaște familia lui Beinur de mulți ani și nu și-ar permite niciodată să facă astfel de afirmații la adresa fiicei lui.

„Eu nu aș putea să vorbesc de fata lui, este ca și cum aș fi vorbit de fiica mea care este de aceeași vârstă cu fata lui. Nu aș putea să vorbesc așa ceva, nu sunt implicat în dispute de genul ăsta, nu am rețele sociale, nu am nimic. Am încercat să discut cu Rizea, i-am trimis mesaje, dar nu mă lasă. Sunt stupefiat și nu pot să găsesc o soluție prin care să demonstrez că nu este adevărat. El a luat din context, dar nu e așa”, a spus fostul lider al galeriei Rapidului pentru CANCAN.RO.

CITEȘTE ȘI: Nuredin Beinur spune totul despre scandalul de la Monaco, în direct la Dan Capatos Show: „Eu nu am făcut copii ca să mi-i batjocorească cineva pe TikTok”

ACCESEAZĂ ȘI: Alex Bodi îi dă replica lui Beinur. Musculosul dezvăluie motivul real al divergențelor: ”N-am cum să-mi cer scuze”