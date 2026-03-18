Visuri la cheie. Darius și Mihaela au plecat în vacanță și când s-au întors au avut parte de surpriza vieții. Ce au descoperit

Emisiunea Visuri la Cheie a revenit pe micile ecrane cu sezonul 12, iar Dragoș Bucur și colegii săi continuă seria faptelor bune. În cea mai recentă ediție, echipa de la Pro TV a pășit în casa familiei Simion, formată din Mihaela și fiul ei, și a transformat-o radical. Când s-au întors din vacanță, cei doi au avut parte de surpriza vieții.

Mihaela și fiul ei, Darius (16 ani), trăiesc de ani de zile într-o casă pe care nu au reușit să o finalizeze. Proiectul a fost început în anul 2006, însă nu au reușit să o mai finalizeze. Acum, pereții stau să cadă, iar în interior situația nu este deloc una fericită. Dar, echipa Visuri la Cheie a transformat-o radical.

Darius și Mihaela au plecat în vacanță și când s-au întors au avut parte de surpriza vieții

În anul 2026, Mihaela și soțul ei au început construcția casei, însă nu au mai apucat să o finalizeze. Rămasă văduvă la doar 38 de ani, după ce soțul ei a murit subit, în urma unui infarct, Mihaela își crește singură copilul și încearcă să ducă mai departe proiectul la care au muncit aproape două decenii.

După aproape 20 de ani de când au început construcția casei, familia Simion încă nu a apucat să finalizez proiectul. Din contră, și ce au apucat să facă s-a deteriorat. Însă, echipa Visuri la Cheie a sărit în ajutorul Mihaelei și a lui Darius.

Cei doi au fost trimiși în vacanță, iar Dragoș Bucur și echipa lui au modificată de la zero casa. Renovarea a fost una amplă, la care s-a muncit mult, însă și rezultatul a fost pe măsură. Când s-au întors acasă, Mihaela și Darius au avut parte de surpriza vieții lor.

„Sunt foarte încântat și abia aștept să vină familia. Atât de tare îmi place casa asta, încât îmi doresc atât de mult ca acești oameni, care au plecat dintr-o casă tristă, plină de amintiri neplăcute, să vină și să regăsească o nouă viață, un nou început, colorat, natural. O casă pe care să o numească acasă”, a spus Omid Ghannadi.

Foto: Captură Pro TV