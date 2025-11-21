Prima reacție a femeii care a agresat-o pe senatoarea Valentina Aldea: „Este amanta soțului meu”

Oana Ungureanu, femeia care s-a încăierat într-o parcare cu senatoarea POT Valentina Aldea, a vorbit în premieră pentru CANCAN.RO chiar în fața Secției 22, cu doar câteva minute înainte ca polițiștii să o rețină pentru atacul cu ranga asupra parlamentarei.

Femeia a lansat acuzații incendiare: susține că senatoarea ar avea o relație de ani buni cu soțul ei, un afacerist care, spune ea, ar fi plecat de acasă și ar fi propulsat-o pe Valentina Aldea în funcția de senatoare.

”S-a întâmplat ce era inevitabil să se întâmple. Este vorba despre senatoarea Vali Mariana Aldea, senatoare POT, acea senatoare videochatistă despre care ați mai scris în trecut și care a negat absolut totul. Este amanta soțului meu de foarte mulți ani. E o luptă continuă Între mine și ea. Cu soțul a fost problema mai accentuată..și în această seară a avut loc o altercație. Sunt soția soțului meu de 17 ani căsătoriți legal, și împreună suntem de 27 ani. Băiatul nostru are 17 ani, nu suntem chiar este o căsnicie solidă în care a intervenit această senatoare, făcută senatoare de soțul meu, presupun. Nu am dovezi încă, dar voi avea pentru că urmează un proces prin care vom afla toți cum a ajuns senatoare Vali Mariana Aldea. Și azi am fost la unul dintre apartamentele în care locuiește soțul meu, care a plecat de acasă pentru ea. Și bineînțeles că și ea era acolo și s-a ajuns la agresiuni fizice, verbale și, mă rog, mai multe. Problema e că îmi montează brățară. Mi-am luat ordin de restricție, că așa e în România, amanta ia ordin de restricție împotriva soției, că soția e foarte rea că nu e de acord cu amanta. Sunt zgâriată, bătută, mă voi duce la INML mâine”, ne-a declarat femeia.

Rangă, pumni și picioare

Oana Ungureanu nu doar că a lovit-o cu o rangă pe senatoare, ci i-a și distrus mașina într-un acces de furie devastator.

La scurt timp, și-a sunat soțul, care a coborât însoțit de senatoare, iar lucrurile au degenerat rapid. Soția bărbatului a început să o lovească, iar Valentina nu a mai stat cu mâinile în sân. A urmat o bătaie ca la carte: pumni, picioare, tras de păr, totul într-un scandal care a atras atenția întregului bloc.