Senatoarea Valentina Aldea, prima reacție după ce a fost bătută în parcare: ”O persoană cu un comportament profund dezechilibrat mă hărțuiește”

Senatoarea POT Valentina Aldea a trăit joi seară clipe de coșmar, fiind atacată cu o bară metalică de o altă femeie chiar în parcare. Parlamentara a povestit, în exclusivitate pentru MEDIAFAX, că a fost lovită fără motiv și că mașina i-a fost vandalizată.

”Violența nu trebuie să devină un act de normalitate socială, indiferent împotriva cui este îndreptată. Ieri am trăit unul din cele mai grele momente din viața mea. Am fost atacată în plină stradă, am fost lovită, iar mașina mi-a fost vandalizată.

Da, sunt parlamentar, dar înainte de asta sunt un om ca toți oamenii. Din păcate, în ciuda faptului că am fost lovită fără motiv, doar pentru că o persoană cu un comportament profund dezechilibrat mă hărțuiește, acesta nu este un motiv să se scrie neadevăruri despre mine. Vreau să menționez cât se poate de clar, nu am legătură cu această femeie și nu i-am lezat familia niciodată cu nimic”, a declarat Valentina Aldea în exclusivitate pentru MEDIAFAX.

Rog presa să nu mai scrie neadevăruri, pentru că societatea are o responsabilitate uriașă în a preveni și a combate fenomenul violenței. Ce am pățit eu nu este subiect de bășcălie, am fost la poliție și am depus plângere, iar ulterior am fost la IML. Nu vă doresc niciodată să treceți prin ce am trecut eu ieri”, a declarat Aldea.

CANCAN.RO a aflat (citește mai multe detalii AICI) că scandalul dintre ele a pornit de la un bărbat: soția acestuia a găsit mașina senatoarei în parcare și a provocat un conflict violent. Atacul s-a încheiat după ce s-a solicitat intervenția Poliției, urmat de vizita la INML, unde senatoarea a primit certificat medical pentru 2-3 zile de îngrijiri.

Ambele femei au fost audiate, dar agresoarea a primit ordonanță de reținere pentru 24 de ore și este cercetată pentru lovire și distrugere, iar poliția a emis ordin de protecție pentru senatoare.