Ce se întâmplă cu Simona Gherghe și emisiunea Mireasa de la Antena 1. Anunț oficial

Așteptarea a luat sfârșit! Simona Gherghe revine la cârma celui mai nou sezon al emisiunii ”Mireasa. Iubire mediteraneană”. Prezentatoarea de la Antena 1 a făcut anunțul oficial și a dezvăluit data la care va începe – alături de concurenți și telespectatori – un nou capitol din cariera sa.

Pe data de 11 iulie 2025 s-a încheiat sezonul 11 al emisiunii ”Mireasa”. De atunci și până acum telespectatorii au așteptat cu sufletul la gură să afle când va debuta pe micile ecrane următorul sezon. Așteptarea a luat sfârșit, iar fanii pot respira acum ușurați. Mireasa este una dintre cele mai longevive emisiuni din România, iar sezonul 12 a venit cu diverse schimbări. Sezonul 12 este promite să fie unul incendiar, cu o mulțime de surprize, dar și cu o nouă temă, cea a iubirii mediteraneene.

Când începe noul sezon al emisiunii ”Mireasa. Iubire mediteraneană”

Recent, Simona Gherghe și-a anunțat revenirea pe micile ecrane. Într-un mesaj public, prezentatoarea de la Mireasa a mărturisit că – după o binemeritată vacanță este pregătită să îi cunoască pe concurenții celui sezonului 12, despre care a auzit deja o mulțime de povești și lucruri interesante.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa începe luni, 18 august 2025, și va fi difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00 pe Antena 1 și Antena Play. Atât Simona Gherghe, cât și concurenții sunt gata să porneasca în aventura vieții lor.

“Abia aștept întâlnirea cu telespectatorii emisiunii “Mireasa”, dar și să-i cunosc pe concurenții noului sezon, despre care am auzit deja o mulțime de lucruri faine. Pentru mine, fiecare început vine cu emoții si nerăbdare. Am avut o vacanță lungă și frumoasă, alături de copiii și soțul meu, iar acum, cu bateriile încărcate, sunt entuziasmată să mă întorc în emisiunea “Mireasa”. Ne vedem de luni până vineri, de la 14.00, în direct, așa cum v-ați obișnuit deja. Cel mai iubit reality show matrimonial a ajuns la al 12-lea sezon!”, declară Simona Gherghe.

