TOP 30 de vedete care nu s-au lăsat până nu le-au “savurat”. Corina Caragea, Adelina Pestriţu sau Daiana Anghel nu s-au putut abţine nici măcar pe plajă

CANCAN.RO aduce în atenţia dumneavoastră și în acest weekend un TOP spectaculos. Bine, trebuie să vă spunem de la bun început că de această dată, divele din showbiz au o preocupare cu care nu v-am obişnuit până acum. Deşi sunt la plajă, au ales să îşi ocupe timpul şi cu altceva în afară de a sta sub razele soarelui. Comentăm pe larg imaginile în rândurile de mai jos!

Vedetele din showbiz au fost surprinse de obiectivul nostru foto, fără să ştie, dar nici nu se poate spune că le-a deranjat prea tare acest lucru. Mai ales când le-am fotografiat cu cartea-n mână. Da, vedeţi bine, doamnele şi domnişoarele au decis să se relaxeze cu o lectură interesantă chiar dacă erau la malul mării şi puteau face orice altceva.

„Ai carte, ai parte” asta e principiul pe care s-au ghidat multe dintre ele în viaţă, iar din acest punct de vedere chiar ar putea fi un exemplu. Pentru că în clasamentul nostru de astăzi şi-au făcut apariţia numai şi numai femei de succes. Evident, fiecare pe domeniul lor, dar se bucură de reuşite.

Adelina Pestriţu sau Alina Puşcaş nu s-au lăsat până nu au „savurat-o”

Adelina Pestriţu sau Alina Puşcaş, ca restul vedetelor de altfel, au îmbinat utilul cu plăcutul. S-au întins pe şezlong şi s-au cufundat în universul lecturii. Una bună credem noi pentru că nu s-au lăsat până n-au ajuns la finalul cărţii. Dezvoltare personală, romane de dragoste cine ştie ce le-a trezit atât de mult interesul. Cert este că s-au relaxat preţ de câteva ore.

Cine sunt sexy-vedetele care au intrat în top

Cine sunt vedetele care se bat să urce pe podium? Pentru a oferi un verdict pertinent trebuie doar să accesați GALERIA FOTO și să vă alegeți favorita dintre: Sore, Mihaela Rădulescu, Roxana Ionescu, Marina Dina, Adelina Pestriţu, Gina Pistol, Daiana Anghel, Ilona Brezoianu, Tania Budi, Sânziana Negru, Rocsana Marcu, Raluca Zenga, Corina Caragea, Giulia Anghelescu, Cristina Spătar, Andreea Raicu, Monica Stan, Raluca Sandu, Nicoleta Nucă, Manuela Fedorca, Gabriela Szabo, Alice Dumitrescu, Gina Maican, Adina Postelnicu, Cristina Rus, Alexandra Dragnea, Simona Gherghe, Andreea Esca, Alina Puşcaş şi Claudia de la Insula iubirii.

