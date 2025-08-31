Panică la Mireasa! Simona Gheorghe va avea un șoc: concurenta care s-a întors din Grecia cu mai multe amintiri decât se aștepta

Sezonul 12 al emisiunii „Mireasa” abia a început și deja au apărut primele controverse. Una dintre concurente, Costina, a devenit subiectul principal al bârfelor din online, după ce mai multe voci au speculat că tânăra ar fi însărcinată.

Informația a fost lansată de pagina Viperele Vesele, cunoscută pentru dezvăluirile incendiare despre emisiune. Potrivit acestora, sarcina ar fi fost concepută chiar în timpul filmărilor din Grecia, iar tatăl ar fi un angajat din echipa de producție de la Buftea.

Mai mult, se zvonește că producătoarea ar fi știut de situație, dar nu ar fi luat nicio măsură până acum, lăsând ca subiectul să devină unul dintre cele mai discutate de fanii emisiunii.

Panică la Mireasa

Viperele Vesele au lansat acuzații dure la adresa producătorilor „Mireasa”, spunând că aceștia au întârziat nepermis de mult cu analizele medicale ale concurenților. În plus, pagina sugerează, cu ironie, că întreaga echipă privește cu interes cazul Costinei, despre care se zvonește că s-ar fi întors din Grecia cu o surpriză neașteptată.

„După o lună de sezon, producătorii Mireasa, în frunte cu „soarele” nostru, domnul Ștefan, revenit și el la job, după dese și exotice vacanțe, și-au amintit, în sfârșit, că erau restanți cu o evaluare medicală a concurenților. Așa că luni, concurenții, încolonați precum oițele, vor fi duși să își facă analizele medicale, care trebuiau făcute încă din prima zi. Publicul emisiunii așteaptă rezultatele cu sufletul la gură, însă nici producătoarea Monica Ropotă nu se lasă mai prejos. Cu tot efortul depus pentru ca analizele să aibă loc măcar în al 12-lea ceas, ea pare să își fi pus popcornul la încălzire, pregătită să urmărească totul îndeaproape. În culise, Monica Ropotă a coordonat și o mică anchetă. Suspansul plutește în jurul Costinei, care este foarte posibil să se fi întors din Grecia cu mai multe „amintiri” decât ar fi fost cazul. Cu mai bine de o săptămână în urmă, Costina a acuzat chiar în timpul emisiunii Mireasa-Capriciile Iubirii simptome specifice unei sarcini și a fost dusă la spital, unde i s-a administrat o perfuzie. Oare analizele de luni vor dezvălui doar valori normale sau și o surpriză care să transforme „Mireasa” în „Mămica”? Viitorul posibil tătic stă și el cu sabia lui Damocles deasupra capului. Indiferent de rezultat, relațiile intime între angajați și concurenți nu sunt chiar pe placul conducerii. Așadar, testul de luni ar putea fi mai palpitant decât orice test de compatibilitate din casa Mireasa. Cu puțin noroc, luni, Simona Gherghe nu va mai dezbate compatibilități, ci ce culoare vor avea baloanele la „gender reveal.”, au transmis Viperele Vesele.

Rămâne de văzut dacă zvonurile se vor confirma sau nu, dar cert este că această poveste a transformat-o pe Costina într-unul dintre cele mai discutate personaje ale sezonului.

