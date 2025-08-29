Primul concurent eliminat de la Mireasa, sezonul 12. Mesajul transmis de Simona Gherghe: ”Îmi pare rău!”

Noul sezon al reality show-ului matrimonial „Mireasa” a intrat deja într-o etapă intensă, iar emoțiile au atins un nivel maxim în cea mai recentă ediție. După săptămâni de așteptări, discuții, apropiere între concurenți și primele afinități, competiția și-a scris primul moment dureros: prima eliminare.

Casa „Mireasa” s-a dovedit a fi un spațiu al speranțelor și al provocărilor pentru cei 20 de participanți care au intrat în cursa pentru a-și găsi jumătatea. Încă de la început, tensiunile și emoțiile s-au împletit cu prieteniile și flirturile, dar și cu inevitabilele rivalități. În atmosfera plină de energie, unde fiecare gest și fiecare alegere contează, a venit și prima decizie importantă a publicului: eliminarea unui concurent.

Primul concurent eliminat de la Mireasa, sezonul 12

În urma voturilor, Ion Bârsanu a fost cel care a părăsit competiția. Deși a petrecut câteva săptămâni în casă și a avut ocazia să își arate personalitatea, telespectatorii au decis că parcursul său în reality show trebuie să se oprească aici. Momentul eliminării a fost unul încărcat de suspans și de emoție, atât pentru cei rămași în competiție, cât și pentru cei din fața ecranelor, care au urmărit cu sufletul la gură desfășurarea evenimentelor.

“Primul concurent eliminat din acest sezon, votat în proporție de 73,42%, este Ion. (…) Îmi pare rău, Ion. Îți mulțumesc pentru că ai venit la Mireasa. Sunt convinsă că te-au văzut o mulțime de fete și cineva te așteaptă afară. ”, a spus Simona Gherghe. „Asta este! Și mie îmi pare rău, dar mergem înainte.”, a transmis și concurentul eliminat.

Atmosfera tensionată s-a simțit de la începutul ediției, deoarece toți concurenții știau că, pentru prima dată în acest sezon, cineva va trebui să plece. Casa, care până acum era plină de voci, entuziasm și visuri, s-a transformat într-un spațiu al întrebărilor și al incertitudinii. Concurenții s-au privit unii pe alții încercând să ghicească cine va fi cel vizat, iar emoțiile au crescut pe măsură ce momentul verdictului se apropia.

După anunțarea rezultatului, au fost făcute cunoscute și primele titluri ale săptămânii. Doamna Nicoleta a fost desemnată „Mama Săptămânii”, confirmându-și implicarea și atitudinea protectoare. În același timp, Ionuț Tătaru a fost ales „Mirele Săptămânii”, iar Diana Rusu a primit titlul de „Mireasa Săptămânii”. Aceste distincții arată deja direcțiile de simpatie și sprijin ale fanilor, care devin tot mai activi în susținerea preferaților lor.

