Fostul concurent de la Mireasa a semnat cu Pro TV! În ce producție va apărea în primăvara lui 2026

După ce s-a făcut remarcat în emisiunile ”Neața cu Răzvan și Dani”, ”Mireasa” sau ”Splash, vedete la apă”, Răzvan Ochea a dat succesul de la Antena 1 și plecat la concurență. Sportivul a semnat deja cu Pro TV și va apărea într-o producție din topul audiențelor.

Răzvan Ochea și-a făcut debutul în televiziune odată cu participarea sa în sezonul 5 al emisiunii „Mireasa” (2015) Sportiv de performanță și campion național și mondial la culturism, tânărul de 28 de ani a cucerit imediat inimile telespectatorilor.

Răzvan Ochea, antrenorul de la ”Mireasa”, a semnat cu Pro TV

În 2025, Răzvan a revenit în show-ul matrimonial ”Mireasa”, însă în postura de „antrenorul de fitness al concureților”, bucurându-se de o ascensiune profesională fulminantă. Când credea că și-a găsit stabilitatea în echipa de la Antena 1, sportivul a dat lovitura și a semnat cu postul concurent.

Antrenorul de fitness a bătut palma cu șefii de la Pro Tv și urmează să joace în serialul „Tătuțu” – în rolul lui Fane, interlop apropiat de Laurențiu Achim, mâna dreaptă a lui Bebe Udrea ”Măcelaru”.

„Sunt foarte fericit să fac parte din acest proiect. Sunt fan al acestui gen de seriale, pline de acțiune în care binele se luptă cu răul, găştile de cartier (clanuri sau diverse brigăzi de borfaşi) încearcă să obțină supremația, în timp ce forțele legii fac eforturi pentru a menține liniştea pe străzile oraşului”,a spus Răzvan Ochea după ce a semnat cu Pro.

