Persoanele născute după 1 ianuarie 2009 nu vor mai putea cumpăra tutun niciodată. Țara care anunță o măsură drastică împotriva acestui viciu

De: Daniel Matei 23/04/2026 | 00:50
Copiii din Marea Britanie cu vârsta de 17 ani sau mai puțin, precum și cei care se vor naște în viitor, nu vor putea niciodată să cumpere legal țigări, după ce legislatorii britanici au aprobat noi restricții privind fumatul.

Legea privind tutunul și țigările electronice crește vârsta legală pentru cumpărarea de tutun cu un an, în fiecare an, începând cu persoanele născute la sau după 1 ianuarie 2009, ceea ce înseamnă că grupele de vârstă afectate se confruntă cu o interdicție pe viață, scrie Reuters.

Marea Britanie interzice fumatul pentru tineri

Legea, care urmează să primească aprobarea regală săptămâna viitoare, înăsprește, de asemenea, controalele privind vapatul, inclusiv interzicerea vânzării de produse de vapat și nicotină persoanelor sub 18 ani și restricționarea publicității, a distribuției gratuite și a reducerilor aplicate produselor din tutun.

Guvernul afirmă că măsurile vor contribui la reducerea fumatului și la prevenirea dependenței de nicotină în rândul tinerilor, diminuând astfel presiunea pe termen lung asupra Serviciului Național de Sănătate (NHS).

Fumatul, o problemă pentru economie

Ministrul Sănătății, Wes Streeting, a declarat că adoptarea legii reprezintă un moment istoric pentru sănătatea națiunii.

„Copiii din Regatul Unit vor face parte din prima generație fără fumat, protejată de o viață de dependență și efecte nocive”, a spus el. „Prevenția este mai bună decât tratamentul, această reformă va salva vieți, va reduce presiunea asupra NHS și va construi o Mare Britanie mai sănătoasă”, a spus oficialul.

Fumatul provoacă aproximativ 64.000 de decese și 400.000 de internări în spital pe an în Anglia, conform estimărilor oficiale, și costă NHS în jur de 3 miliarde de lire sterline anual, cu costuri economice care depășesc în total 20 de miliarde de lire sterline.

Organizațiile din domeniul sănătății au salutat măsura. Hazel Cheeseman, director executiv al Action on Smoking and Health, a declarat că este „un punct de cotitură decisiv” și că eliminarea efectelor fumatului devine inevitabilă.

Totodată, legea interzice promovarea, brandingul și publicitatea produselor de vapat și nicotină către minori, pentru a preveni dependența de nicotină în rândul tinerilor.

CITEȘTE ȘI:

Singurul sirop care poate curăța plămânii fumătorilor, potrivit medicinei naturiste. Se prepară din doar 3 ingrediente

Medicul Beatrice Mahler explică de ce dependența de nicotină este extrem de grea: „Fumatul este o boală”

Iți recomandăm
La mulți ani de Sfântul Gheorghe! Mesaje deosebite pentru cei care poartă numele de George, Georgeta sau Gheorghe
Știri
La mulți ani de Sfântul Gheorghe! Mesaje deosebite pentru cei care poartă numele de George, Georgeta sau Gheorghe
Doliu în lumea muzicii! Solistul și cofondatorul unei legendare trupe a murit
Știri
Doliu în lumea muzicii! Solistul și cofondatorul unei legendare trupe a murit
O decizie misterioasă, veche de 5.000 de ani, a dus direct la modul în care numărăm timpul astăzi
Mediafax
O decizie misterioasă, veche de 5.000 de ani, a dus direct la modul...
Tudor Chirilă ÎNVÂRTE milioane de euro prin firma sa, dar declară profit la ANAF de câteva sute de euro pe lună! Artist la fentat statul?
Gandul.ro
Tudor Chirilă ÎNVÂRTE milioane de euro prin firma sa, dar declară profit la...
Cât de sărac a fost oligarhul Rinat Ahmetov: „N-aveam toaletă în casă”. Unde dormea
Prosport.ro
Cât de sărac a fost oligarhul Rinat Ahmetov: „N-aveam toaletă în casă”. Unde...
Aventurile unui pompier cu doua prostituate. Lipsa erecției l-a adus în fața instanței, acuzat și de tâlhărie
Adevarul
Aventurile unui pompier cu doua prostituate. Lipsa erecției l-a adus în fața instanței,...
„Rusia se pregătește concret pentru un război cu NATO”, avertizează serviciile secrete olandeze
Digi24
„Rusia se pregătește concret pentru un război cu NATO”, avertizează serviciile secrete olandeze
Atac dur din Grecia la adresa Laurei Codruța Kovesi și la adresa României: „Când regimul Ceaușescu a căzut...”
Mediafax
Atac dur din Grecia la adresa Laurei Codruța Kovesi și la adresa României:...
Parteneri
Cu ce se ocupă acum Mona Nicolici, fosta vedetă de la Antena 1. Are cu totul altă meserie și e transformată total!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cu ce se ocupă acum Mona Nicolici, fosta vedetă de la Antena 1. Are cu...
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport.ro
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Valentin Sanfira, ia notițe! Lupu Rednic îi învață pe bărbați cum să nu rămână fără neveste: „Se duce căsnicia de râpă, dacă nu...!”
Click.ro
Valentin Sanfira, ia notițe! Lupu Rednic îi învață pe bărbați cum să nu rămână fără...
Stenograme din ședința PSD. Grindeanu: „Nu am învățat politică la școala de maici”. Care e strategia social-democraților
Digi 24
Stenograme din ședința PSD. Grindeanu: „Nu am învățat politică la școala de maici”. Care e...
„Nu a condus în viața ei nici măcar un coteț de curci” Oana Gheorghiu îi răspunde Olguței Vasilescu: „Nivelul discursului e foarte jos”
Digi24
„Nu a condus în viața ei nici măcar un coteț de curci” Oana Gheorghiu îi...
Ce documente este obligat să aibă polițistul asupra lui când iese cu radarul pe marginea drumului. Ce drepturi are șoferul
Promotor.ro
Ce documente este obligat să aibă polițistul asupra lui când iese cu radarul pe marginea...
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Scanările medicale dezvăluie secrete ascunse în interiorul mumiilor egiptene antice
go4it.ro
Scanările medicale dezvăluie secrete ascunse în interiorul mumiilor egiptene antice
UMBRĂ misterioasă, observată pe Marte! Ce-ar putea fi?
Descopera.ro
UMBRĂ misterioasă, observată pe Marte! Ce-ar putea fi?
Jocul video al momentului, pe care nu trebuie să-l ratați
Go4Games
Jocul video al momentului, pe care nu trebuie să-l ratați
Tudor Chirilă ÎNVÂRTE milioane de euro prin firma sa, dar declară profit la ANAF de câteva sute de euro pe lună! Artist la fentat statul?
Gandul.ro
Tudor Chirilă ÎNVÂRTE milioane de euro prin firma sa, dar declară profit la ANAF de...
