Persoanele născute după 1 ianuarie 2009 nu vor mai putea cumpăra tutun niciodată. Țara care anunță o măsură drastică împotriva acestui viciu

Copiii din Marea Britanie cu vârsta de 17 ani sau mai puțin, precum și cei care se vor naște în viitor, nu vor putea niciodată să cumpere legal țigări, după ce legislatorii britanici au aprobat noi restricții privind fumatul.

Legea privind tutunul și țigările electronice crește vârsta legală pentru cumpărarea de tutun cu un an, în fiecare an, începând cu persoanele născute la sau după 1 ianuarie 2009, ceea ce înseamnă că grupele de vârstă afectate se confruntă cu o interdicție pe viață, scrie Reuters.

Marea Britanie interzice fumatul pentru tineri

Legea, care urmează să primească aprobarea regală săptămâna viitoare, înăsprește, de asemenea, controalele privind vapatul, inclusiv interzicerea vânzării de produse de vapat și nicotină persoanelor sub 18 ani și restricționarea publicității, a distribuției gratuite și a reducerilor aplicate produselor din tutun.

Guvernul afirmă că măsurile vor contribui la reducerea fumatului și la prevenirea dependenței de nicotină în rândul tinerilor, diminuând astfel presiunea pe termen lung asupra Serviciului Național de Sănătate (NHS).

Fumatul, o problemă pentru economie

Ministrul Sănătății, Wes Streeting, a declarat că adoptarea legii reprezintă un moment istoric pentru sănătatea națiunii.

„Copiii din Regatul Unit vor face parte din prima generație fără fumat, protejată de o viață de dependență și efecte nocive”, a spus el. „Prevenția este mai bună decât tratamentul, această reformă va salva vieți, va reduce presiunea asupra NHS și va construi o Mare Britanie mai sănătoasă”, a spus oficialul.

Fumatul provoacă aproximativ 64.000 de decese și 400.000 de internări în spital pe an în Anglia, conform estimărilor oficiale, și costă NHS în jur de 3 miliarde de lire sterline anual, cu costuri economice care depășesc în total 20 de miliarde de lire sterline.

Organizațiile din domeniul sănătății au salutat măsura. Hazel Cheeseman, director executiv al Action on Smoking and Health, a declarat că este „un punct de cotitură decisiv” și că eliminarea efectelor fumatului devine inevitabilă.

Totodată, legea interzice promovarea, brandingul și publicitatea produselor de vapat și nicotină către minori, pentru a preveni dependența de nicotină în rândul tinerilor.

