Singurul sirop care poate curăța plămânii fumătorilor, potrivit medicinei naturiste. Se prepară din doar 3 ingrediente

De: David Ioan 27/03/2026 | 20:08
Fumatul este recunoscut de specialiști ca fiind unul dintre factorii care afectează cel mai puternic sistemul respirator, plămânii fiind printre organele cele mai vulnerabile în fața substanțelor toxice din țigări.

Expunerea constantă la nicotină, gudron și alte compuși nocivi poate provoca iritații, inflamații și acumulare de mucus. În timp, aceste efecte reduc capacitatea pulmonară și pot duce la tuse persistentă sau la apariția unor afecțiuni respiratorii serioase.

Siropul natural care poate curăţa plămânii afectaţi de fumat

Chiar și după renunțarea completă la fumat, organismul continuă să elimine toxinele acumulate. Plămânii dispun de mecanisme proprii de curățare, iar cilii – structuri microscopice – contribuie la îndepărtarea particulelor dăunătoare și a mucusului.

În medicina naturistă este menționat un sirop care ar putea susține sănătatea plămânilor datorită proprietăților antiinflamatoare, antioxidante și antimicrobiene. Efectele sale se datorează ingredientelor principale: ceapă, ghimbir și turmeric. Specialiștii subliniază însă că un astfel de remediu nu trebuie să înlocuiască tratamentele recomandate de medici, ci poate fi utilizat doar ca metodă complementară.

Modul uşor în care se prepară

Pentru prepararea siropului sunt necesare un litru de apă, 400 de grame de ceapă, 400 de grame de zahăr brun sau miere, două linguri de turmeric și o bucată de ghimbir proaspăt. Apa se pune la fiert împreună cu zahărul, apoi se adaugă ghimbirul ras și ceapa tocată fin.

După ce amestecul începe din nou să fiarbă, se adaugă turmericul, iar compoziția se lasă la foc mic până când volumul scade la jumătate. La final, siropul se strecoară și se păstrează la frigider, într-o sticlă.

Administrarea recomandată este de două linguri dimineața, pe stomacul gol, și două linguri seara, după masă. Cura poate fi urmată câteva săptămâni, însă persoanele cu afecțiuni cronice sunt sfătuite să consulte un medic înainte de a încerca acest remediu naturist.

