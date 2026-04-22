Prima zi de concediu medical va fi plătită pentru anumiți angajați! Anunțul făcut de ministrul Sănătății

Vești bune vin pentru o parte dintre angajații români! Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că, în urma votului din Plenul Camerei Deputaților, au fost adoptate unele excepții importante privind plata primei zile de concediu medical. Astfel, prima zi de concediu medical va fi plătită pentru anumiți angajați.

Potrivit ministrului, problema a fost abordată inițial printr-o ordonanță de urgență a Guvernului, însă aceasta nu a trecut. În cele din urmă, proiectul a ajuns în Parlament, unde au fost aprobate excepțiile propuse de Ministerul Sănătății și introduse în legislație.

Prima zi de concediu medical va fi plătită pentru anumiți angajați

După ce Camera Deputaților a adoptat miercuri o serie de excepții menite să corecteze o măsură considerată inechitabilă, ministrul Sănătății a anunțat că prima zi de concediu medical va fi plătită pentru anumite categorii de pacienți vulnerabili.

Mai exact, plata primei zile de concediu medical va fi asigurată pentru categoriile cu nevoie sporită de protecție: pacienții cronici, persoanele din programele naționale de sănătate, cei internați în regim de spitalizare de zi și urgențele medico-chirurgicale.

„Am încercat să corectăm inechitatea generată cu prima zi de concediu medical neplătită, rapid, prin ordonanţă de urgenţă în Guvern. Nu a trecut. Nu am renunţat şi am susţinut proiectul în Parlament. Astăzi s-au votat în Plenul Camerei Deputaţilor excepţiile propuse de Ministerul Sănătăţii şi care au fost introduse de colegii parlamentari: prima zi de concediu medical va fi plătită acolo unde nevoia de protecţie este şi mai mare: pacienţii cronici, pacienţii incluşi în programele naţionale de sănătate, pacienţii care beneficiază de spitalizare de zi, urgenţele medico-chirurgicale. Pentru mulți români, acea primă zi însemna o alegere imposibilă: mergi bolnav la muncă sau pierzi bani. Nu e o alegere corectă. Și nu este un sistem care își protejează oamenii. (…) Concediul medical nu este un beneficiu acordat cu jumătate de măsură. Este o formă de protecție reală – pentru pacient, pentru cei din jur și pentru întregul sistem. Când o decizie bună nu trece din prima, nu o abandonezi. O corectezi, o explici și o duci până la capăt”, a anunțat ministrul în mediul online.

