La mulți ani de Sfântul Gheorghe! Mesaje deosebite pentru cei care poartă numele de George, Georgeta sau Gheorghe

Pe 23 aprilie îl sărbătorim pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de biruință. Sfântul Gheorghe a fost chinuit, însă trupul lui a rămas sănătos. După ce a înviat un om din morți și a scos demonul dintr-un idol, Sfântul Mucenic a fost ucis de sabie. Astăzi, românii cu numele George, Georgiana, Gheorghe și derivatele lor își sărbătoresc onomastica. Iată câteva mesaje de „la mulți ani” de Sfântul Gheorghe.

Cine a fost Sfântul Gheorghe

Sfântul Gheorghe este unul dintre cei mai decorați și venerați sfinți din tradiția ortodoxă, însă tot ceea ce se cunoaște cu certitudine despre el este că a fost soldat și martir. A fost un soldat roman în Palestina care s-a opus împăratului, în perioada în care persecuțiile împotriva creștinilor au început în jurul anului 300. Din acest motiv, a fost decapitat.

Acesta este una dintre cele mai reprezentative figuri ale creștinismului și este un exemplu de curaj și credință. S-a născut în Cappadocia și a ajuns ofițer în armata împăratului Dioclețian.

El a ales să își mărturisească credința într-o perioadă marcată de persecuții împotriva creștinilor. A fost supus unor suferințe grave ca să se lepede de Iisus Hristos, dar a fost de neclintit. În anul 303, a fost condamnat la moarte și a devenit martir. Legenda spune că un balaur teroriza un regat. Oamenii îl țineau sătul oferindu-i oi, însă când animalele s-au terminat, au fost nevoiți să recurgă la sacrificii umane.

Victimele erau alese prin tragere la sorți, iar într-o zi a fost aleasă chiar fiica regelui. În acel moment, Gheorghe a intrat în cetate călare pe calul său și a ucis dragonul dintr-o singură lovitură. A ținut apoi un discurs care a convins mii de oameni să se boteze. A primit o recompensă importantă, dar a oferit-o săracilor și a plecat mai departe.

Ce nume se sărbătoresc de Sfântul Gheorghe

Pe 23 aprilie, peste un milion de români poartă nume derivate din Gheorghe și își sărbătoresc onomastică. Iată cui să îi spui la mulți ani în această zi:

Gheorghe

George

Georgian

Georgel

Georgică

Georgios

Ghiță

Gicu

Gigi

Gelu

Geo

Gherghe

Gheorghiță

Gheorghișor

Georgin

Giorgi

György (variantă maghiară)

Jorj (variantă adaptată)

Gheorghie

Georgiu

Gheorghiu

Nume feminine

Georgeta

Georgiana

Georgia

Georgina

Gina

Geta

Gherghina

Gherghinița

Ghița (rar, feminin)

Georgi

Giorgiana

Geanina

Gina-Maria

Getuța

Georgița

Gica (folosit și pentru femei)

Gherghița

Mesaje de „La mulți ani” de Sfântul Gheorghe

„De Sfântul Gheorghe, îți doresc ca viața ta să fie binecuvântată cu sănătate, credință și bucurii nesfârșite. La mulți ani!” „Sfântul al cărui nume îl porți să te ocrotească și să-ți călăuzească pașii în viață. Un sincer La mulți ani de ziua numelui!” „Fie ca Sfântul Gheorghe să-ți aducă liniște sufletească și să te însoțească pe drumul vieții. La mulți ani, sărbătoritule!” „Bunul Dumnezeu să-ți dăruiască sănătate, fericire și împliniri în această zi specială și în toate zilele vieții tale. La mulți ani de Sfântul Gheorghe!” „Sfântul Gheorghe să-ți vegheze pașii și să-ți lumineze calea către împlinirea tuturor dorințelor. La mulți ani!” „Pentru că astăzi este o zi specială pentru tine, îți doresc să ai parte de ocrotirea Sfântului Gheorghe în fiecare clipă. La mulți ani! „De ziua numelui tău, îți urez să ai parte de tot ce este mai frumos și mai bun în viață, așa cum meriți. La mulți ani, George!” „Fie ca această zi sfântă să-ți aducă liniște în suflet și bucurie în inimă. La mulți ani de ziua numelui!” „La mulți ani de Sfântul Gheorghe! Să ai sănătate, liniște și împliniri în fiecare zi.” „La mulți ani! Fie ca Sfântul Gheorghe să îți aducă noroc, putere și reușite în tot ce faci.” „Îți doresc o zi frumoasă de onomastică și un an plin de bucurii. La mulți ani!” „La mulți ani de Sfântul Gheorghe! Să ai parte de sănătate, iubire și tot ce îți dorești.” „Cu ocazia zilei tale, îți doresc multă fericire, succes și momente frumoase alături de cei dragi.” „La mulți ani! Fie ca această zi să îți aducă energie bună și vești bune.” „Sărbătorește cu bucurie! La mulți ani și multă sănătate!” „La mulți ani de Sfântul Gheorghe! Să ai parte de liniște, echilibru și realizări.” „Îți transmit gânduri bune și urări sincere de sănătate și succes. La mulți ani!” „La mulți ani tuturor celor care poartă numele Sfântului Gheorghe! Să aveți o zi frumoasă și un an plin de reușite.”

Mesaje speciale pentru cei care își sărbătoresc onomastică de Sfântul Gheorghe

„Cu ocazia zilei tale de Sfântul Gheorghe, îți doresc sănătate, echilibru și puterea de a merge mai departe indiferent de provocări. Să ai parte de oameni sinceri lângă tine și de momente care contează cu adevărat. La mulți ani!” „La mulți ani de onomastică! Să fie ziua asta un punct de pornire pentru lucruri bune, decizii clare și liniște interioară. Să ai parte de stabilitate și de reușite pe termen lung.” „De Sfântul Gheorghe, îți doresc să rămâi constant în ceea ce îți propui, să ai claritate în alegeri și să nu pierzi din vedere ce e important pentru tine. La mulți ani!” „La mulți ani! Să ai parte de sănătate, energie și răbdare. Fie ca lucrurile pentru care muncești să înceapă să se vadă și să îți aducă satisfacție reală.” „Cu ocazia onomasticii, îți doresc să ai control asupra lucrurilor care contează și să știi când să lași deoparte ce nu merită. Să ai liniște și direcție. La mulți ani!” „La mulți ani de Sfântul Gheorghe! Să îți păstrezi echilibrul în perioadele aglomerate și să găsești timp pentru lucrurile care te ajută cu adevărat.” „Îți doresc o zi de nume în care să simți că ești apreciat și înțeles. Să ai parte de stabilitate, claritate și oameni care te susțin. La mulți ani!” „La mulți ani! Fie ca această zi să vină cu un moment de respiro, cu gânduri mai clare și cu direcții mai sigure pentru perioada următoare.” „De ziua ta, îți doresc să ai curaj în decizii și să îți iasă lucrurile pe care le-ai amânat. Să fie un an mai organizat și mai previzibil pentru tine.” „La mulți ani de Sfântul Gheorghe! Să ai parte de rezultate frumoase, de liniște și de un ritm care să te ajute să crești.”

