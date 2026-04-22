Legenda Sfântului Gheorghe și a Balaurului: Povestea fascinantă a cavalerului care a salvat cetatea de fiară

Pe 23 aprilie, creștinii îl sărbătoresc pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, un martir ucis în timpul persecuției creștinilor din vremea împăratului Dioclețian. Acesta este cunoscut pentru numeroase miracole și fapte de vitejie săvârșite, dar cea mai cunoscută legendă a sa este uciderea balaurului care teroriza cetatea Silena, din provincia Libiei.

Sf. Gheorghe s-a născut în Cappadocia, Turcia, într-o familie creștină de origine greacă, în anul 275. Despre tatăl său se știe doar că a fost un general roman. Sf Gheorghe a trăit în timpul domniei împăratului Dioclețian (240-311 după Hristos) și a locuit si în Palestina, locul unde a fost decapitat (la Diospolis, lângă Lydda).

Cine a fost Sfântul Gheorghe

Nu se cunosc foarte multe date despre viața lui personală dinaintea perioadei în care s-a înrolat în armata romană. Toate informațiile cunoscute despre el datează din perioada în care a săvârșit acte de vitejie ca soldat, reușind să ajungă general roman – avea 30 de ani la vremea respectivă.

Vitejia lui și îndemânarea cu care mânuia armele l-au făcut remarcat în fața căpeteniilor acelor vremuri. Dar credința sa a fost cea care i-a adus moartea. Sf. Gheorghe a sfidat decretul împotriva creștinilor emis de Consiliul de la Nicomedia, pe care i-a și apărat, și a refuzat să renunțe la credința lui în Iisus Hristos.

După zile lungi de tortură și ispitiri cu onoruri oferite de romani, Sf. Gheorghe nu a cedat insistențelor de a se lepăda de Dumnezeu. În ciuda parcursului său și a vitejiei, a fost ucis pe 23 aprilie 303, la ordinul împăratului Dioclețian.

„În perioada persecuțiilor, zece sute de mii de creștini au căzut pentru că au mărturisit pe Iisus Hristos în acea lume păgână, prinsă în toate mrejele de destrăbălare, de imoralitate, de o viață aproape de nedescris în cuvinte”, povestea în 2005 părintele Bogdan de la Biserica Sfântul Gheorghe cel Nou, din București.

Legenda Sfântului Gheorghe și a balaurului

Cea mai cunoscută faptă eroică a acestui martir este uciderea balaurului care teroriza cetatea Silena, din provincia Libiei. Potrivit legendei, această creatură – numită și dragon – cerea tribut de la săteni pentru a nu-i ucide. După ce au rămas fără oi și vite pentru sacrificiul zilnic, locuitorii au început să ofere un tribut anual sub forma unui sacrificiu uman.

Sătenii au căzut de comun acord să își sacrifice, pe rând, primul copil. Totul a decurs conform înțelegerii, până când a venit rândul ca ofranda oferită balaurului să fie fata împăratului. Atunci, Sfântul Gheorghe a intervenit pentru a salva prințesa și a ucis balaurul cu ajutorul rugăciunilor și a curajului său. Drept răsplată, împăratul îi oferă mâna fetei și jumătate din împărăția sa. Dar eroul refuză, deoarece dorea să își continue lupta de a apăra biserica, săracii și nedreptățiții. După ce le-a spus celor din palat numele său, a plecat în lume pentru a săvârși mai multe fapte bune.

Această legendă a apărut prima dată în Cappadocia, în secolele al XI-lea și al XII-lea. Apoi a fost transferată în Libia, în „Legenda de Aur” din secolul al XIII-lea.

Originea legendei Sf. Gheorghe

Potrivit Wikipedia, legenda are origini precreștine. Ar fi fost consemnată în viețile mai multor sfinți, înainte de a fi atribuită în mod specific Sfântului Gheorghe. În secolele al IX-lea și al X-lea, a fost asociată cu Sfântul Teodor Tiro, iar în secolul al XI-lea a fost atribuită pentru prima dată Sfântului Gheorghe.

Cea mai veche scriere despre legenda martirului Gheorghe și a uciderii balaurului se găsește într-un text georgian din secolul al XI-lea.

Cum s-a răspândit legenda Sfântului Gheorghe

Potrivit sursei citate, răspândirea legendei și a iconografiei s-a petrecut rapid, prin sfera culturală bizantină din secolul al XII-lea. Cruciadele au transmis-o tradiției creștine occidentale în secolul acela. Cavalerii credeau că Sf. Gheorghe și soldații Dimitrie, Mauriciu, Teodor și Mercurius au luptat alături de ei la Antiohia și Ierusalim..

În tradiția occidentală din secolul al XIII-lea, legenda a fost popularizată cu ajutorul versiunilor latine ale „Speculum Historiale” și „Legenda de Aur”. La început, s-a răspândit datorită laturii romantice a legendei, dar apoi a devenit un subiect preferat literar și al pictorilor în Evul Mediu târziu și Renaștere.

Așa a devenit o parte integrantă a scrierilor creștine legate de Sfântul Gheorghe în tradiția orientală și occidentală.

„Numele Sfîntului Gheorghe este onorat de credincioşii de pretutindeni, dar adevăratele sale fapte sunt ştiute numai de Dumnezeu”, afirma Papa Gelasius, în anul 495.

Iconografia legendei uciderii balaurului

În unele icoane timpurii, Sfântul Gheorghe apare călare pe calul său și ucide balaurul, care ține în gura sa prințesa. În scena uciderii, martirul are în mână o suliță pe care o înfige în corpul bestiei.

Cele mai cunoscute icoane din prezent îl reprezintă pe Sf. Gheorghe în această ipostază, doar că prințesa nu se mai regăsește în imagine.

Ce reprezintă balaurul din legenda Sf. Gheorghe

Potrivit scrierilor creștine, balaurul reprezenta diavolul, latura răului, a lăcomiei și a tuturor faptelor negative. Legenda uciderii sale simbolizează, de fapt, triumful binelui asupra răului, cum Sfântul Gheorghe era cunoscut pentru latura sa miloasă, umilă, dar și pentru vitejia și curajul său.

Ce alte minuni a săvârșit Sf. Gheorghe

Potrivit legendelor, în timp ce a fost torturat, acest mucenic a reușit să facă și câteva minuni. A fost lovit în pântece de o suliță al cărui vârf s-a întors înapoi, nereușind să îl străpungă. A fost prima dovadă a credinței sale puternice, căci a rămas nevătămat.

Apoi a fost legat de o roată ţintuită cu fiare ascuţite, care a fost aruncată spre o vale, pentru ca trupul să i se rupă în mai multe bucăţi. Din nou, Sfântul Gheorghe a rămas neatins de răul romanilor.

După care s-a rugat deasupra unui mormânt și l-a înviat pe cel care murise. Atunci, martorii la eveniment l-au întrebat dacă el este Dumnezeu, ca să știe dacă să i se închine lui. Mucenicul a răspuns că unul este Dumnezeu adevărat. Atunci a fost dus la împărat şi s-a cerut moartea sa.

Aceste miracole pe care martorii vremii le-au văzut cu ochii lor, printre care și împărăteasa Alexandra, i-au determinat să adere la credința Sfântului Gheorghe. Toți l-au mărturisit pe Iisus Hristos și au fost decapitați. Împărăteasa a fost întemnițată, unde a făcut o rugăciune către Dumnezeu și apoi și-a dat sufletul, devenind Sfânta Alexandra.

„Marele Mucenic Gheorghe a impresionat o lume întreagă. Imediat după moartea sa, el s-a bucurat de sfințenie. Marele Mucenic Gheorghe a înviat boul unui om amărât și a vindecat de boală copii, după cum spun documentele istorice. Foarte mulți soldați ai Imperiului Roman s-au vindecat după ce s-au rugat la Sfânt și la moaștele acestuia. Acest lucru l-a înrădăcinat în conștiința credincioșilor”, afirma în 2005 părintele Bogdan, paroh al Bisericii Sfântul Gheorghe cel Nou din București.

