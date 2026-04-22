Doliu în lumea muzicii! Solistul și cofondatorul unei legendare trupe a murit

Lumea muzicii este în doliu! Dave Mason, fondatorul unei trupe care a făcut istorie în rock-ul britanic, s-a stins din viață. Anunțul trist al decesului a fost făcut de către reprezentanții acestuia. Fanii sunt în doliu, iar mesajele de condoleanțe curg în mediul online.

Dave Mason, cântăreț, chitarist și compozitor britanic, a fost printre cele mai versatile figuri ale scenei rock internaționale începând cu anii 1960. Acesta a fost cofondator al trupei Traffic, membru al Rock and Roll Hall of Fame și autor al albumului „Feelin’ Alright”.

Dave Mason s-a stins din viață

Lumea muzicii a pierdut un artist legendar. Dave Mason s-a stins din viață la vârsta de 79 de ani. Decesul acestuia a avut loc în data de 19 aprilie. Celebrul cântăreț și-a dat ultima suflare în domiciliul său din Gardnerville, Nevada.

Anunțul trist al decesului a fost făcut public de către reprezentanta acestuia, Melissa Dragich. Pentru moment cauza decesului nu a fost făcută publică, însă artistul s-a confruntat în ultima perioadă a vieții cu unele probleme de sănătate.

„În numele familiei sale, cu profundă tristețe, vă împărtășim vestea trecerii în neființă a lui Dave Mason. A trăit o viață extraordinară, dedicat muzicii și oamenilor pe care i-a iubit”, se arată în mesajul transmis de aceasta.

În toamna anului trecut, Dave Mason și-a anunțat retragerea din turnee. La baza deciziei sale au stat problemele de sănătate cu care se confrunta.

„Se retrage din turnee ca un om fericit, cu o inimă plină de recunoștință față de membrii trupei sale, colegii de afaceri și, în special, legiunile sale de fani care i-au făcut viața una plină de satisfacție și împlinire profundă”, au transmis agenții artistului în 2025.

Dave Mason și-a început cariera cu trupa Traffic, oferind trupei psihedelice cel mai mare hit britanic al lor, „Hole in My Shoe”. A părăsit trupa la scurt timp după ce single-ul a urcat pe locul doi în topuri. De-a lungul carierei sale, artistul a cântat în sesiuni cu Rolling Stones, Jimi Hendrix și George Harrison, inclusiv alături de Eric Clapton.

