Tzancă Uraganu și Alina Marymar, escapadă romantică. Unde au plecat în vacanță

Tzancă Uraganu (35 de ani) nu se uită la bani atunci când vine vorba de femeia care i-a dăruit o fetiță și alături de care trăiește o poveste de dragoste ca în filme! Celebrul manelist și Marymar au lăsat în urmă toată agitația din România pentru a evada într-o escapadă romantică de-a dreptul exclusivistă.

Cei doi îndrăgostiți au ales ca destinație o zonă de vis, unde luxul și opulența sunt la ele acasă, iar imaginile publicate în mediul online au lăsat fanii cu gura căscată.

Tzancă Uraganu a dus-o pe Marymar într-o vacanță de lux

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că cei doi formează unul dintre cele mai mediatizate cupluri din showbiz și că profită de fiecare ocazie pentru a-și arăta sentimentele pe rețelele de socializare. De data aceasta, destinația aleasă a fost una cu totul specială, extrem de apreciată de cuplurile care caută discreție, liniște și peisaje de poveste.

Porumbeii au ajuns în Grecia la lăsarea serii, iar decorul i-a lăsat mască. Pe conturile lor de Instagram, la secțiunea Story, au apărut filmulețe și poze dintr-o locație spectaculoasă, dotată cu piscină privată și o vedere panoramică superbă. Tzancă a demonstrat încă o dată că știe exact cum să își pună partenera pe un piedestal, oferindu-i un sejur de revistă, departe de ochii curioșilor din țară.

A fost în depresie

În spatele succesului răsunător și al opulenței afișate, Tzancă Uraganu ascunde însă și momente de cumpănă care i-au marcat viața. Artistul a recunoscut că s-a confruntat cu depresia și oboseala cronică. Chiar dacă pe plan financiar totul îi mergea ca pe roate, manelistul a avut nevoie de ajutorul psihologilor pentru a depăși această perioadă.

„Am făcut terapie. E ceva care îți schimbă viața. Orice problemă ai avea, trece. Am fost în pandemie. N-am avut din cauza pandemiei, am avut din cauza oboselii, m-a luat o stare foarte urâtă și simțeam oboseală constantă și nu mai puteam să dorm bine și eram foarte deprimat, nu știam de ce, nu aveam nici cea mai mică problemă, nu aveam datorii, nu aveam nimic”, a spus manelistul.

Din fericire, acele momente dificile au rămas doar o amintire, iar acum manelistul își trăiește viața la maximum, bucurându-se din plin de momentele de relaxare alături de Alina Marymar.

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