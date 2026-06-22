Secretul lui Lili Sandu pentru un corp de invidiat. Vedeta a atras toate privirile

Prezentatoarea Lili Sandu (47 de ani) și-a pus fanii pe jar! În timp ce numără cu sufletul la gură zilele până la următoarea ei escapadă la malul mării, vedeta a publicat fotografii incendiare din vacanțele trecute. Dacă peisajele exotice erau absolut spectaculoase, silueta ei impecabilă a fost cea care a furat complet show-ul și a declanșat o adevărată avalanșă de comentarii.

Deși nu este pentru prima dată când prezentatoarea primește complimente pentru felul în care se prezintă, cele mai recente imagini în bikini au creat o adevărată isterie pe rețelele de socializare. Urmăritorii au fost atât de impresionați de forma fizică a vedetei, încât curiozitatea a atins cote maxime, mulți dorind să afle rețeta din spatele acestui aspect de invidiat.

„Cam cu câtă muncă se obține un corp așa?”, „Ești preferata mea, arăți top!”, sunt doar câteva din comentariile internauților.

Cum se menține Lili Sandu în formă

Pentru cei care o urmăresc constant pe Lili Sandu, rezultatele spectaculoase nu sunt deloc o surpriză. Vedeta este recunoscută pentru disciplina de fier de care dă dovadă atunci când vine vorba despre un stil de viață sănătos.

Spre deosebire de alte vedete care urmează cure de slăbire drastice, prezentatoarea a învățat de-a lungul anilor ce anume îi face bine și a renunțat la excese. Consumul de carne este unul extrem de redus, iar atunci când programul încărcat o obligă să ia cina la ore nepotrivite, șatena aplică imediat o regulă de aur pentru a nu-și da metabolismul peste cap.

„Mănânc carne, dar nu mai mult de o dată, de două ori pe săptămână. Adică încerc să păstrez un echilibru. În toți anii ăștia am și învățat și am înțeles ce trebuie să mănânc, ce este bine pentru mine, pentru organismul meu. Că poate ce mănânc eu nu este bine pentru tine. Spre exemplu, dacă în seara asta am mâncat la 23:30, mâine nu mai mănânc dimineața, mănânc și eu pe la 11:00. Las măcar o fereastră”, a povestit ea.

Face sport aproape zilnic

Pe lângă o alimentație echilibrată, antrenamentele la sala de fitness fac parte din rutina ei zilnică. Mai mult decât atât, Lili Sandu transformă adesea sportul într-o activitate extrem de plăcută în doi, mergând la sală alături de partenerul ei de viață. Consecvența, munca asiduă la sala de sport și stilul de viață organizat sunt, fără doar și poate, ingredientele secrete care o ajută pe vedetă să își mențină o formă fizică de revistă.

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Viața reală a prezentatoarei Pro TV, Lili Sandu, așa cum nu a mai spus-o nimeni: ”Dorm în cabina de probă!”