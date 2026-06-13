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Matematica din spatele divinității. Daniel Onofrei, reputat profesor universitar în SUA, vorbește la ”Altceva” despre limbajul în care a fost scris Universul

De: Irina Vlad 13/06/2026 | 08:29
Matematica din spatele divinității. Daniel Onofrei, reputat profesor universitar în SUA, vorbește la ”Altceva” despre limbajul în care a fost scris Universul
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Podcastul „Altceva cu Adrian Artene” găzduiește sâmbătă, 13 iunie 2026, începând cu ora 19:00, o ediție de o profunzime uluitoare, care promite să poarte publicul într-o călătorie fascinantă la granița dintre știința exactă și spiritualitate.

Invitatul acestui episod este reputatul profesor doctor în matematică Daniel Onofrei, un român cu o carieră impresionantă de peste două decenii în învățământul universitar american. Din anul 2011, acesta își desfășoară activitatea la prestigioasa Universitate din Houston, fiind recunoscut la nivel internațional ca doctor în matematică aplicată.

Dincolo de activitatea sa didactică, Daniel Onofrei este membru de bază al unei echipe de elită care derulează proiecte de cercetare pentru Departamentul de Apărare al Statelor Unite ale Americii. Rezultatele muncii sale de pionierat au fost publicate în numeroase reviste științifice de renume, parcursul său academic fiind completat de participarea la aproape 100 de conferințe de specialitate și de susținerea unor seminarii științifice de înaltă ținută la mari universități din Europa.

Matematica din spatele divinității. Daniel Onofrei, reputat profesor universitar în SUA, vorbește la ”Altceva” despre limbajul în care a fost scris Universul

În cadrul acestui dialog captivant, jurnalistul Adrian Artene și invitatul său vor aborda teme care provoacă mintea și sufletul deopotrivă. Discuția va ghida privitorii printr-o analiză curajoasă a barierei subtile dintre oameni și Dumnezeu, ridicând întrebări esențiale despre natura existenței și încercând să afle dacă viața este finită sau infinită.

Un punct de atracție major al emisiunii îl reprezintă modul spectaculos în care matematica reușește să explice una dintre marile minuni biblice, dar și felul în care știința cifrelor se apleacă asupra dualității divin-umane a lui Iisus Hristos. Într-o curgere firească a ideilor, cei doi vor explora limbajul universal în care a fost scrisă întreaga creație, de la șirul lui Fibonacci și până la teoriile revoluționare ale lui Galileo Galilei.

De asemenea, publicul va descoperi orizonturile spectaculoase pe care ni le deschide „Proporția de aur”, înțelegând de ce însăși căutarea interioară are la bază principii matematice stricte și care sunt adevăratele chei ale matematicii în descifrarea realității.

Realizatorul emisiunii promite o experiență capabilă să reconfigureze modul în care privim lumea înconjurătoare și legătura noastră cu divinitatea.

”Ediția de față ne invită să trecem dincolo de bariere. Vom încerca să aflăm dacă Dumnezeu geometrizează totul, dacă Omenirea este matematică. Celebra sintagmă „Dumnezeu geometrizează” i-a fost atribuită lui Platon și descrie ideea că universul nu este haotic, ci guvernat de o ordine matematică și o armonie perfectă. Oare așa să fie? Vom afla în episodul de sâmbătă seară”, afirmă Adrian Artene.

Nu ratați așadar o premieră memorabilă, sâmbătă seară, un episod ”Altceva” care vă va demonstra că matematica și credința pot converge spre același adevăr absolut. Pentru a fi la curent cu acest dialog remarcabil și cu toate edițiile viitoare care provoacă mintea și deschid noi perspective, abonați-vă la canalul de YouTube „Altceva cu Adrian Artene”!

 

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