Iluzie optică | Identificați numărul 14 ascuns printre 41. Geniile reușesc în doar 4 secunde!

De: David Ioan 01/02/2026 | 10:05
Dragă cititorule, astăzi, CANCAN.RO ţi-a pregătit o iluzie optică excepţională, perfectă pentru a îţi testa abilităţile de obersvaţie.

În această imagine cu iluzie optică, doar persoanele cu ochi de vultur pot găsi numărul 14 ascuns printre 41 în doar 4 secunde. Tu poți? Încearcă acum.

Iluzile optice îmbunătățesc abilitățile cognitive și stimulează creierul să gândească creativ. Acestea sunt o modalitate distractivă de a-ți provoca mintea și de a-ți dezvolta capacitatea de rezolvare a problemelor.

Practicarea regulată a acestor provocări poate reduce riscul declinului cognitiv la adulți. De asemenea, îmbunătățește funcționarea generală a creierului și este o metodă excelentă de a-ți spori atenția.

Această imagine cu iluzie optică prezintă o serie de numere 41. Așa cum sugerează titlul, în imagine se află un 14, iar tu trebuie să îl găsești în 4 secunde.

Geniile reușesc în doar 4 secunde

Provocarea este o modalitate captivantă de a-ți testa atenția și inteligența. În plus, aceasta este, totodată, o activitate distractivă și antrenantă, care îți îmbunătățește abilitățile cognitive.

Sarcina de a găsi numărul este una dificilă. Doar cei cu abilități excepționale de observație vor reuși să îl identifice în timpul limită. Răbdarea și atenția la detalii sunt esențiale pentru a găsi cu succes numărul 14.

L-ai găsit în imagine? Grăbește-te, timpul trece. Curând vei rămâne fără timp. Continuă să cauți. Ai reușit?

Și… timpul a expirat. Câți dintre voi ați găsit numărul 14? Credem că majoritatea cititorilor noștri cu ochi ageri l-au descoperit deja. Pentru cei care nu au reuşit să îndeplinească provocarea, oferim soluţia.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

  • IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
  • IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
  • IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
  • IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
  • IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

CITEŞTE ŞI: Test de inteligență | Acești doi pensionari par identici, dar nu sunt. Identificați 3 diferențe!

TEST IQ | Calculați 3-(3-3)+3. Dacă ai răspuns 0, ai greșit

