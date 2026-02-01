Acasă » Știri » Doliu în sport! A murit Robert-Sorin Ion, fostul rugbyst și jucător de fotbal american

De: Irina Vlad 01/02/2026 | 10:04
Lumea sportului din România este în doliu. Robert-Sorin Ion, fostul rugbyst, antrenor și preparator fizic, a încetat din viață la vârsta de 52 de ani. Plecarea sa fulgerătoare lasă un gol imens în inimile celor care l-au cunoscut. 

Sâmbătă, 31 ianuarie 2026, Robert-Sorin Ion, fost rugbyst, jucător de fotbal american și preparatorul fizic din ultimii ani al echipei de rugby Steaua, a încetat din viață la vârsta de 52 de ani. Robert a activat la mai multe cluburi importante din țară, precum CSM București și FC Snagov, fiind omul de bază în pregătirea fizică a sportivilor.

Anunțul despre trecerea în neființă a prepratorului sportiv a fost făcut public de către reprezentanții clubului CSA Steaua – unde în ultimii ani a activat ca preparator fizic al sportivilor.

„Lumea rugbyului românesc și stelist este în doliu. Robert-Sorin Ion, preparatorul fizic al echipei noastre de rugby, s-a stins din viață fulgerător, la doar 52 de ani.

Un profesionist desăvârșit și un om dedicat, Robert a fost mai mult decât un membru al staffului – a fost un coleg apreciat, un prieten și un sprijin pentru jucători și pentru întreaga familie stelistă. Plecarea sa lasă un gol imens în inimile tuturor celor care l-au cunoscut și au lucrat alături de el.

Suntem alături de familia îndurerată și transmitem sincere condoleanțe. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, au transmis cei de la CSA Steaua.

Robert Sorin Ion s-a născut în 27 iulie 1974. Practicant al sportului cu balonul oval, s-a dedicat ulterior antrenoratului, fiind absolvent al Universității de Educație Fizică și Sport din București. În 2004, a participat la cursurile Academiei de Rugby de la Bath (Anglia), alături de Iulian Iftenie. În același an, a fost antrenorul principal al echipei CSȘ Gura Humorului care a ocupat locul 3 în Divizia Națională de juniori I (24-3 cu CS Olimpia București).

Ulterior, Robert Sorin Ion a activat ca antrenor al României U18, alături de George Sava (2004) și Florinel Matei (2006). În 2007, alături de Alexandru Achim a pregătit echipa U19 a României participantă la Campionatul Mondial.

