Acasă » Știri » Cum arată Andreea Esca fără pic de machiaj la 53 de ani! Știrista a recunoscut: „Niște make-up ar fi fost indicat”

Cum arată Andreea Esca fără pic de machiaj la 53 de ani! Știrista a recunoscut: „Niște make-up ar fi fost indicat”

De: Mirela Loșniță 28/11/2025 | 14:33

Andreea Esca a debutat în televiziune în urmă cu mai bine de 30 de ani și mereu a avut o imagine impecabilă. Pe rețelele de socializare, jurnalista de la PRO TV a publicat un clip video fără machiaj, filtre sau retușuri, dezvăluindu-și imperfecțiunile. La 53 de ani, Andreea Esca are un ten luminos și neted, iar urmăritorii s-au arătat mai mult decât încântați s-o vadă într-o ipostază naturală.

Andreea Esca este una dintre cele mai iubite prezentatoare de televiziune din România. Aceasta a debutat în televiziune în anul 1995, atunci când a prezentat primul jurnal de știri de la Pro TV, și de atunci a devenit una dintre cele mai emblematice figuri ale postului.

Cum arată Andreea Esca fără pic de machiaj la 53 de ani

La acel moment, avea doar 23 de ani, iar astăzi pare că trecerea timpului nu a lăsat nicio urmă asupra chipului ei. Andreea Esca are un stil de viață sănătos și a mărturisit în urmă cu ceva timp că nu apelează la chirurgia estetică, iar secretul tenului ei impecabil constă într-o rutină riguroasă de îngrijire, folosind produse de calitate.

TEST IQ | 8 – 5 = 5 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit
TEST IQ | 8 – 5 = 5 este greșit. Pentru a corecta...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

Recent, prezentatoarea de la Pro TV s-a filmat complet nemachiată, în timp ce era la coafor și afișa un zâmbet larg. Andreea Esca are un ten luminos, neted, cu câteva riduri de expresie în jurul ochilor.

“Niște make-up ar fi fost indicat, să mă dau cu ceva pe față, dar ce crezi… foarte frumos, îți spun (părul), mă gândesc că mă duc să îl deranjez acum, îmi pare și rău”, a spus Andreea Esca în timp ce era la coafor.

Sursă foto: Social Media

În urmă cu ceva timp, prezentatoarea TV a dezvăluit care este rutina ei de îngrijire a tenului.

„Am fost întotdeauna foarte riguroasă cu demachierea și, oricât aș fi de obosită, mă demachiez în fiecare seară și folosesc o cremă de hidratare. Am folosit o cremă de contur de ochi de la 20 de ani, când cineva mi-a spus că râd atât de mult încât cu siguranță o să fac riduri în jurul ochilor. Nu știu de ce, am ținut minte lucrul acesta și am folosit mereu o cremă de contur de ochi. Nu îmi lipsește niciodată mascara, am ruj sau gloss de obicei. Nu am mari tabieturi”, a mărturisit Andreea Esca, în cadrul unui podcast.

Cu cine face Andreea Esca Revelionul? Detalii din „bucătăria” internă

Recunoști cine este vedeta PRO TV din imagine? Lucrează în trust din anul 1999

Tags:
Iți recomandăm
Români ținuți ca sclavi la o spălătorie auto din Anglia. Un adolescent de 15 ani a dat totul în vileag
Știri
Români ținuți ca sclavi la o spălătorie auto din Anglia. Un adolescent de 15 ani a dat totul…
Gestul sfâșietor făcut de iubitul Jasminei, tânăra de 20 de ani moartă în accidentul de pe Calea Ferentari: ”Nu te voi uita niciodată!”
Știri
Gestul sfâșietor făcut de iubitul Jasminei, tânăra de 20 de ani moartă în accidentul de pe Calea Ferentari:…
Probele la tramvaiul 5, blocate de o mașină lăsată pe șine de un șofer care s-a dus să cumpere mici
Mediafax
Probele la tramvaiul 5, blocate de o mașină lăsată pe șine de un...
Ce a „ascuns” Nicolae Ceaușescu, la 92 de metri sub Casa Poporului. Puțini români știu acest secret
Gandul.ro
Ce a „ascuns” Nicolae Ceaușescu, la 92 de metri sub Casa Poporului. Puțini...
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață într-o rochiță scurtă
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață într-o rochiță scurtă
Un ingredient folosit în băuturile carbogazoase, guma de mestecat și pasta de dinți, asociat cu o boală hepatică gravă
Adevarul
Un ingredient folosit în băuturile carbogazoase, guma de mestecat și pasta de dinți,...
„În Ucraina se pregătește o lovitură de stat”, susține un fost consilier al Pentagonului
Digi24
„În Ucraina se pregătește o lovitură de stat”, susține un fost consilier al...
Paula Hriscu, șah-mat la Realitatea TV / Artista interzice postului TV să-i mai folosească o piesă, după ce aceasta a fost asociată cu mișcarea suveranistă / „Eu fac muzică, nu politică”
Mediafax
Paula Hriscu, șah-mat la Realitatea TV / Artista interzice postului TV să-i mai...
Parteneri
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt pofticioasă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt...
FOTO. Diana Munteanu, apariție hot. Cum arată fosta soție a lui Claudiu Niculescu la 46 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, apariție hot. Cum arată fosta soție a lui Claudiu Niculescu la 46...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Click.ro
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz,...
Orban: Ungaria va continua să cumpere hidrocarburi din Rusia. Putin îl laudă pentru „poziţia echilibrată faţă de problema ucraineană”
Digi 24
Orban: Ungaria va continua să cumpere hidrocarburi din Rusia. Putin îl laudă pentru „poziţia echilibrată...
Trump și Putin ascund de Uniunea Europeană noua versiune a planului de pace: „Este o situație fără precedent”
Digi24
Trump și Putin ascund de Uniunea Europeană noua versiune a planului de pace: „Este o...
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
go4it.ro
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Descopera.ro
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Ce a „ascuns” Nicolae Ceaușescu, la 92 de metri sub Casa Poporului. Puțini români știu acest secret
Gandul.ro
Ce a „ascuns” Nicolae Ceaușescu, la 92 de metri sub Casa Poporului. Puțini români știu...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Români ținuți ca sclavi la o spălătorie auto din Anglia. Un adolescent de 15 ani a dat totul în ...
Români ținuți ca sclavi la o spălătorie auto din Anglia. Un adolescent de 15 ani a dat totul în vileag
Gestul sfâșietor făcut de iubitul Jasminei, tânăra de 20 de ani moartă în accidentul de pe Calea ...
Gestul sfâșietor făcut de iubitul Jasminei, tânăra de 20 de ani moartă în accidentul de pe Calea Ferentari: ”Nu te voi uita niciodată!”
Ce se va întâmpla cu Amalia Bellantoni și soțul ei! Strategie pentru a scăpa de arestul la domiciliu
Ce se va întâmpla cu Amalia Bellantoni și soțul ei! Strategie pentru a scăpa de arestul la domiciliu
Recunoști vedeta din imagine?! Astăzi e una dintre cele mai iubite prezentatoare de la Pro TV
Recunoști vedeta din imagine?! Astăzi e una dintre cele mai iubite prezentatoare de la Pro TV
Doliu în lumea sportului! Tania Souza, celebra „Ring Girl” de la MMA, găsită moartă în casă
Doliu în lumea sportului! Tania Souza, celebra „Ring Girl” de la MMA, găsită moartă în casă
Scene de groază într-un parc! Un cuplu a fost atacat în timpul unei întâlniri romantice
Scene de groază într-un parc! Un cuplu a fost atacat în timpul unei întâlniri romantice
Vezi toate știrile
×