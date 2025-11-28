Cum arată Andreea Esca fără pic de machiaj la 53 de ani! Știrista a recunoscut: „Niște make-up ar fi fost indicat”

Andreea Esca a debutat în televiziune în urmă cu mai bine de 30 de ani și mereu a avut o imagine impecabilă. Pe rețelele de socializare, jurnalista de la PRO TV a publicat un clip video fără machiaj, filtre sau retușuri, dezvăluindu-și imperfecțiunile. La 53 de ani, Andreea Esca are un ten luminos și neted, iar urmăritorii s-au arătat mai mult decât încântați s-o vadă într-o ipostază naturală.

Andreea Esca este una dintre cele mai iubite prezentatoare de televiziune din România. Aceasta a debutat în televiziune în anul 1995, atunci când a prezentat primul jurnal de știri de la Pro TV, și de atunci a devenit una dintre cele mai emblematice figuri ale postului.

Cum arată Andreea Esca fără pic de machiaj la 53 de ani

La acel moment, avea doar 23 de ani, iar astăzi pare că trecerea timpului nu a lăsat nicio urmă asupra chipului ei. Andreea Esca are un stil de viață sănătos și a mărturisit în urmă cu ceva timp că nu apelează la chirurgia estetică, iar secretul tenului ei impecabil constă într-o rutină riguroasă de îngrijire, folosind produse de calitate.

Recent, prezentatoarea de la Pro TV s-a filmat complet nemachiată, în timp ce era la coafor și afișa un zâmbet larg. Andreea Esca are un ten luminos, neted, cu câteva riduri de expresie în jurul ochilor.

“Niște make-up ar fi fost indicat, să mă dau cu ceva pe față, dar ce crezi… foarte frumos, îți spun (părul), mă gândesc că mă duc să îl deranjez acum, îmi pare și rău”, a spus Andreea Esca în timp ce era la coafor.

În urmă cu ceva timp, prezentatoarea TV a dezvăluit care este rutina ei de îngrijire a tenului.

„Am fost întotdeauna foarte riguroasă cu demachierea și, oricât aș fi de obosită, mă demachiez în fiecare seară și folosesc o cremă de hidratare. Am folosit o cremă de contur de ochi de la 20 de ani, când cineva mi-a spus că râd atât de mult încât cu siguranță o să fac riduri în jurul ochilor. Nu știu de ce, am ținut minte lucrul acesta și am folosit mereu o cremă de contur de ochi. Nu îmi lipsește niciodată mascara, am ruj sau gloss de obicei. Nu am mari tabieturi”, a mărturisit Andreea Esca, în cadrul unui podcast.

