Cu cine face Andreea Esca Revelionul? Detalii din „bucătăria" internă

Cu cine face Andreea Esca Revelionul? Detalii din „bucătăria” internă

De: Andreea Archip 27/11/2025 | 12:40
Cu cine face Andreea Esca Revelionul? Detalii din bucătăria internă
Denis Hanganu s-a remarcat la Pro TV ca protagonist al serialului “Clanul”, unde a demostrat că este muncitor și talentat. A urmat o pauză de 9 luni pe sticlă și astă vară a filmat pentru al doilea sezon din “Groapa”, serial difuzat pe Voyo. Și tot în aceeași perioadă, actorul a fost invitat la un party din trust, unde a ajuns rapid în centrul atenției. Cel care l-a propulsat a fost chiar maestrul George Mihăiță, care l-a lăudat la toată lumea, inclusiv Andreei Esca. Și nu, nu vorbim de calitățile actoricești, ci de aptitudinile lui pe ringul de dans. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Denis Hanganu ne-a povestit cum a ajuns partenerul de dans al Andreei Esca la Protevelion 2026, dar și ce planuri are de sărbători după un an plin de proiecte.

Denis Hanganu a participat marți seară la lansarea unei colecții de bijuterii, ocazie cu care ne-a mărturisit că are în plan o vacanță pe final de an. Teoretic ultima zi de lucru este 20 decembrie, practic dacă apare vreun proiect situația se poate schimba.

Denis Hanganu: “După ce trag “cortina”, plecăm în vacanță”

CANCAN.RO: Cum a fost 2025 pentru tine?

Denis Hanganu: Plusuri: extraordinar de calitativ. Am fost un an cu proiecte noi, frumoase, cu multă vizibilitate. Minusuri: timp. Nu mai am timp, nu știu de unde să mai scot timp. Altfel foarte bucuros și împlinit. N-am cum să nu mă simt împăcat cu rezultatele unui astfel de an. O să-l țin minte.

CANCAN.RO: Când tragi “cortina” și îți iei vacanță în decembrie?

Denis Hanganu: Posibil pe 20 decembrie. Atunci știu că am programat ultimul spectacol. Dacă nu apar filmări sau repetiții după, aș cam putea să îndrăznesc să trag “cortina”.

Dansul care a atras toate privirile la petrecerea Pro TV din vară

CANCAN.RO: Mă așteptam să-mi spui că organizezi o vacanță pentru soția ta, pentru că a avut răbdare, te-a susținut cu proiectele.  

Denis Hanganu: După ce trag “cortina”, plecăm în vacanță. Dar nu e planificat încă. Locația nu e cunoscută.

CANCAN.RO: Să fie undeva la plajă sau la schi?

Denis Hanganu: Nu fac parte din categoria asta. Adică n-am nimic împotriva vacanțelor la soare și pe plajă de revelion și de Crăciun, dar mie îmi place Crăciunul. Eu ador Crăciunul. Îmi place mult și iarna. Îmi plac sărbătorile de iarna. Nu știu, aș vrea să mergem într-un loc unde ne putem bucura de liniște, de arhitectură, de vibe-ul orașului și în special de artificii în noaptea dintre ani.

Iubesc artificiile și atunci nu am cum să mă dezic de obiceiul ăsta în general. Cam pe unde plănuim vacanțele de revelion, neapărat trebuie să fiu un loc unde se văd frumos artificiile la 12.00 noaptea.

Denis Hanganu: “I-a povestit domnul George Mihăiță Andreei ce bun dansator sunt”

CANCAN.RO: De revelion te vom vedea și la Pro TV.

Denis Hanganu: La Protevelion 2026 voi avea un moment special cu Andreea Esca. Va fi un moment de dans, atât vă zic oameni buni: o să vă placă!

CANCAN.RO: Cum ai ajuns partenerul de dans al Andreei Esca la Protevelion?

Denis Hanganu: Totul a început cu un moment pe care l-am avut împreună la unul dintre party-urile Pro, în vară. Și i-a povestit domnul George Mihăiță Andreei ce bun dansator sunt eu. Sunt cuvintele lui, nu ale mele, nu le asum. Și, într-adevăr, am dansat foarte frumos, lumea s-a uitat la noi, ne-a apreciat, nimic special.

CANCAN.RO: Ai invitat-o la dans?

Denis Hanganu: Bineînțeles, ca un gentleman. Ulterior, la o ediție aniversară Masterchef, a fost un moment în care Horia Brenciu a patentat niște melodii la care noi ne-am ridicat. Eram la masă unul lângă celălalt, ne-am ridicat, am dansat, am încins atmosfera. Lumii i-a plăcut acest moment, l-a apreciat, după care a venit propunerea pentru a face un moment de Protevelion, ceea ce mi se pare fabulos.  Acum că fac parte din familie acestui trust minunat pe care-l iubesc și în care mă simt ca acasă, repetițiile cu Andreea și momentul nostru de la Protevelion m-au dus cu gândul la “Dansez pentru tine”. Eram un puștan practic când se difuza emisiunea “Dansez pentru tine”.

Denis Hanganu: “Am fost în centrul atenției ca să zic așa, necăutând treaba asta în mod special”

CANCAN.RO: Ați repetat multe zile pentru momentul de la Protevelion?

Denis Hanganu: Cred că au fost vreo 4 – 5 zile, cam așa. Timpul și programele nu ne-au permis foarte multe repetiții. Dar eu cred că a ieșit absolut minunat. Și având în vedere că n-a fost cu multă pregătire în domeniu, nu avem un background puternic în spate, e un super moment. Și sper că cei de acasă să nu îl rateze și să se bucure de el în noaptea de revelion.

CANCAN.RO: Veleitățile legate de dans le ai de mic?

Denis Hanganu: Am făcut ceva ani dansuri populare. Dar chiar dacă pare așa că sunt un tip serios, dur, nu știu, poate mai greu abordabil, chiar sunt o persoană foarte comunicativă, un tip jovial, râd mai mult decât s-ar aștepta lumea să o fac. Și dansez, mă mișc, să știi. S-a văzut la fiecare party de la Pro TV, de la emisiuni, peste tot, tot timpul am dansat.

CANCAN.RO: Păi dacă te-a remarcat George Mihaiță, e clar.

Denis Hanganu: Îți dai seama, da. Am fost în centrul atenției ca să zic așa, necăutând treaba asta în mod special. Așadar bazați-vă pe mine la petreceri. Dacă muzica e bună, sunt acolo pe rigul de dans!

Foto: Instagram

×