După rolul principal în “Clanul”, Denis Hanganu a fost tras pe dreapta o perioadă, cum se întâmplă cu mulți actori, tocmai ca publicul să nu îl mai asocieze cu personajul interpretat. Actorul nu a resimțit pauza ca pe o corvoadă, mai ales că nu a stat degeaba și a jucat în filme sau în spectacole de teatru, având un program destul de solicitant. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Hanganu a dezvăluit detalii de culise despre cooptarea lui în serialul “Groapa” (Voyo), mai ales că este singurul proiect în care nu a mai urmat rețeta clasică. Producția i-a oferit șansa de a lucra din nou cu Daniel Nuță, la 7 ani de la difuzarea serialului “Sacrificiul” (Antena 1), în care au fost protagoniști.

După rolul emblematic realizat în serialul “Clanul”, actorul a intrat în universul nemilos al familiei Vlahu, din “Groapa”, unde are rol de antagonist. Și nu îl vedem doar în serialul difuzat pe platforma Voyo, ci și la Protevelion 2026, unde va avea un moment artistic alături de Andreea Esca.

Denis Hanganu: “Mă simt binecuvântat că se întâmplă asta”

CANCAN.RO: Cum a fost revenirea într-un serial?

Denis Hanganu: Pauza în Pro cred că a fost de vreo 9 luni, ceva de genul. Pauză de filmat vreo 4 luni, pentru că tocmai terminasem filmările la “Cursa”. Oricum e irelevant, pentru că nu e o pauză atât de mare, pentru că între timp am avut multe premiere de scos la teatru, nu am stat deloc, dar mă bucur că e așa. Mă simt binecuvântat că se întâmplă asta, e un privilegiu să fac parte din distribuția serialului “Groapa”, să continui această colaborare frumoasă pe care o am cu Pro TV-ul, un trust la care țin foarte mult.

CANCAN.RO: Ești pentru prima dată într-un personaj negativ?

Denis Hanganu: Să știi că nu e neapărat un personaj negativ, chiar dacă dacă da, este un antagonist, rol principal, un procuror Cătălin Dragu pe numele lui. El își dorește să aplice legea, așa că intențiile lui sunt foarte bune, doar că maniera în care face treaba asta și modul în care acționează s-ar putea să nască controverse. E un tip foarte dârz, e un tip foarte rece și nu renunță niciodată, vrea să-și atingă scopul cu orice preț.

Denis Hanganu: “Cred că meritam să fiu și eu invitat într-un proiect”

CANCAN.RO: Pe plan profesional îți merge bine, dar pe plan personal cum ești? Ai timp de familie?

Denis Hanganu: Cât se poate, da. Am timp de soție cât se poate. Și încerc tot timpul să împac aceste două componente importante ale vieții, adică familia pe de o parte, viața de acasă și meseria pe de altă parte. Cu atât mai mult având în vedere să fiu realist sunt într-o deplină ascensiune, sunt conștient de acest aspect. De asta încerc să livrez și celor de acasă valorile sănătoase, corecte.

Pentru că trăim într-o lume în care fiecare promovează ce are chef sau ce crede de cuviință că e și potrivit și nu e neapărat corect. Și atunci asta îți ocupă fără să vrei mult timp. Îmi ocupă mult timp. Iubesc meseria asta foarte tare.

Într-un mod paradoxal o iubesc cu atât mai mult cu cât se derulează din ce în ce mai multe proiecte. Știi că faci și începe să-ți placă și mai tare ce faci. Cu atât mai mult când lucrurile sau proiectele au succes, când vezi aprecierea oamenilor. Sigur, încercând să rămân sănătos la cap și cu mintea limpede. Dar n-are cum să nu te bucure că munca ta e apreciată.

CANCAN.RO: Pentru serialul “Groapa” ai dat casting?

Denis Hanganu: Am fost invitat. „Groapa”, iată, îți spun în premieră, este primul meu proiect unde am fost invitat să fac parte din distribuția serialului, să iau rolul antagonistului. Chiar și la „Cursa” am dat casting, adică nimic n-am ratat. Numai castinguri. „Groapa” e primul proiect de soiul ăsta și mă bucur tare mult. Cred că meritam să fiu și eu invitat într-un proiect. Cred că am demonstrat cu modestie.

CANCAN.RO: Cum a fost reîntâlnirea cu Daniel Nuță? Voi ați jucat împreună acum mulți ani în serialul “Sacrificiul”

Denis Hanganu: E o plăcere să vezi că trec anii și te revezi cu colegii. Mă simt mult mai matur, mult mai pregătit pentru rolurile mari. Și atunci am avut un rol principal în “Sacrificiul”, dar acum e totul la o altă anvergură și de o altă intensitate. Și cred că noi ne-am maturizat într-un mod frumos. E un tip foarte profi și ne-am înțeles foarte bine pe set.

Foto: Pro TV/Instagram

