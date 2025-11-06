Acasă » Știri » Recunoști cine este vedeta PRO TV din imagine? Lucrează în trust din anul 1999

Recunoști cine este vedeta PRO TV din imagine? Lucrează în trust din anul 1999

De: Mirela Loșniță 06/11/2025 | 20:09
Paula Herlo lucrează în trust din anul 1999
Tu o recunoști pe tânăra din imagine? Când a fost realizată această fotografie, ea apărea pentru prima dată în fața camerelor, la unul dintre cele mai importante posturi TV din România. Astăzi, însă, se numără printre cele mai cunoscute și iubite jurnaliste de investigații din țară. Nu ți-ai dat seama despre cine este vorba? Află din rândurile de mai jos!

Recent, Andreea Esca, cunoscuta prezentatoare a jurnalului de știri de la PRO TV, a postat în mediul online o imagine cu tânăra de mai sus, unde a fost surprins chiar momentul primei sale apariții la televizor, în anul 1999. Nu vă mai ținem în suspans: este vorba despre Paula Herlo!

Paula Herlo lucrează în trust din anul 1999

În urmă cu ceva timp, îndrăgita prezentatoare a vorbit deschis despre începuturile sale în televiziune. Ea a povestit cum s-a simțit prima dată când a apărut pe micile ecrane, dar și cât de greu i-a fost să renunțe la orașul natal pentru a se muta la București.

„Într-o zi mergeam cu tramvaiul la facultate şi am auzit un anunţ, se căutau reporteri la Pro FM şi Pro TV Arad. Aveam laborator de chimie şi le-am zis colegelor: „Băi, se deschide Pro TV Arad, nu mergem şi noi la casting?“ Şi toate ne-am depus dosarul. Sâmbătă era depunerea dosarelor, iar vineri eu nu aveam copie după buletin, dar avea un prieten cheia de la PNŢCD Arad şi am făcut acolo o copie. Tot Aradul a fost la acea preselecţie. Am trecut prin diverse probe şi, din 400 de persoane, au fost aleşi cinci reporteri. Eram în al doilea an de facultate când m-am angajat la Pro TV Arad.

Primul live a fost la Eclipsa de Soare din 1999, nu mai apărusem niciodată la televizor, dar cei de la staţia centrală au decis să bage un debutant în ditamai proiectul, într-un tur de forţă pentru toţi corespondenţii Pro TV. În preziua eclipsei a fost foarte amuzant pentru că aveam două transmisii: primul live îl făcusem de pe o scenă improvizată de colegii mei, iar în pauza de 40 de secunde până la următorul live, un coleg a venit, m-a luat în braţe şi m-a mutat în locul celălalt. Am zis şi al doilea text, a fost foarte bine, toată lumea a fost mulţumită. A doua zi a fost un tur de forţă, intram din oră în oră în live şi-mi amintesc că la ora 19.00, după ce s-a terminat totul, colegii mei sărbătoreau, erau bucuroşi, era prima noastră experienţă, dar mie mi s-a făcut rău şi am plecat acasă. (Râde) A fost foarte solicitant, dar foarte frumos”, a povestit aceasta în urmă cu ceva timp.

Andreea Esca a postat în mediul online o imagine emoționantă cu Paula Herlo, amintind de începuturile acesteia în televiziune. Paula povestea cu emoție și despre momentul în care s-a angajat la PRO TV. Aceasta a precizat, că în acea perioadă, directorul stației era foarte strict și, în momentul în care se intra în direct, totul trebuia să fie perfect.

„În ’98 m-am angajat la Pro TV, iar timp de un an am lucrat „la perete“. Făceam ştiri, iar seara prezentam jurnalul ca şi cum aş fi fost în direct, mă aşezam la pupitru şi simulam un jurnal cap-coadă. Directorul staţiei a fost foarte strict în privinţa asta, când venea momentul să intri în direct trebuia să fii perfect. Primul meu live adevărat a venit după multe repetiţii, ca la teatru”, a mai spus Paule Herlo.

Sursă foto: Instagram

