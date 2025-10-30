Acasă » Știri » Recunoști tânărul din imagine?! Astăzi e unul dintre cei mai apreciați artiști din România

De: Denisa Iordache 30/10/2025 | 19:28
Cine este artistul din imagine? Sursă: Instagram
Tu îl recunoști pe bărbatul din imagine? Dacă atunci când fotografia a fost realizată, el doar spera la o carieră muzicală de succes, astăzi se află printre cei mai cunoscuți artiști din România. Nu ți-ai dat încă seama despre cine este vorba? Află în rândurile de mai jos!

Vedetele obișnuiesc să posteze fotografii din copilăria sau tinerețea lor, pentru a le arăta fanilor cum erau pe vremea când nu stăteau sub luminile reflectoarelor. Recent, artistul despre care vă vorbim astăzi și-a luat fanii prin surprindere fanii cu cea mai recentă postare. Foarte puțini l-au recunoscut!

Cine este artistul din imagine

Nu vă mai ținem mult în suspans și vă spunem despre cine este vorba: Damian Drăghici. În imaginea care a strâns mii de reacții, el apare ăn Grecia, la vârsta de 26 de ani, atunci când cânta la bouzouki. Când vorbește despre acest instrument muzical, artistul spune că a fost pașaportul său către visul american și astfel a reușit să atingă succesul.

În mesajul emoționant pe care l-a atașat fotografiei, Damian Drăghici vorbește despre visul său care nu l-a lăsat niciodată să se mulțumească cu puțin.

„Pe vremea când cântam la bouzouki în Grecia, aveam 26 de ani și un vis care părea, pentru mulți, complet ireal. Eram doar un român cu un instrument „neobișnuit” în mâini și o dorință arzătoare, aceea de a ajunge în Statele Unite, la Berklee College of Music, cea mai tare facultate de muzică din lume.

Auzisem că acolo se face jazz și că acolo poți să respiri muzica la un alt nivel. Că îi poți vedea pe cei mai mari muzicieni de aproape, că îi poți studia, că poți deveni unul dintre ei… și eu am crezut în asta. Fără bani, fără garanții, doar cu o credință oarbă că dacă viața te-a făcut să visezi atât de mare, înseamnă că undeva, acel vis are și un loc real care te așteaptă.

Cântam nopți întregi la bouzouki, în fumul și energia aia de tavernă grecească, și în fiecare notă puneam speranța că într-o zi o să plec. Nu știam cum, dar știam că o să se întâmple.

Toată viața mea am visat mai mult decât părea omenește posibil. Și poate tocmai de asta, viața m-a purtat acolo unde alții nici nu îndrăzneau să-și imagineze. în viață, uneori, drumul visului nu începe cu pași mari, ci cu o inimă care refuză să creadă că nu se poate…

Semnat: un copil de 26 de ani cu un vis mai mare decât putea cuprinde mintea oricărui om apropiat.”, a scris Damian Drăghici pe Instagram.

