De ce s-au mutat Elena Vîșcu și fiica lui CRBL la Chișinău? „Hârtia aia pentru mine e egal cu 0”

Anul 2024 a dus numeroase despărțiri pe scena mondenă, iar printre cuplurile care s-au destrămat s-a numărat și cel format din CRBL și Elena Vîșcu. După 16 ani de căsnicie și un copil împreună, cei doi au decis să își pună adio. După divorț, Elena și fiica ei Alessia s-au mutat la Chișinău. O decizie care a surprins pe toată lumea, iar acum blondina a explicat de ce a făcut această schimbare.

Elena și CRBL s-au cunoscut în urmă cu mulți ani pe platourile de filmare de la Dansez pentru Tine. Tot acolo s-a înfiripat și povestea lor de iubire, iar în anul 2008 au decis să își unească destinele și în mod oficial. Însă, după 16 ani de căsnicie și un copil împreună, cei doi au hotărât să divorțeze, dar au rămas în relații apropiate de dragul fiicei lor. Acum, Elena a dezvăluit mai multe despre divorț și decizia de a se muta.

Pentru că au stat vreme de 16 ani unul lângă altul, Elena Vîșcu și CRBL au reușit să aibă un divorț fără scandal. De asemenea, cei doi au decis să rămână în relații bune de dragul fiicei pe care o au împreună. Aceștia fac front comun când vine vorba de fiica lor și își dau tot interesul ca ea să treacă peste această perioadă dificilă.

Se pare că în urma despărțirii părinților, adolescenta de 14 ani a fost destul de afectată. Deși aceasta a rămas alături de mama sa, custodia este comună, iar Elena nu îi impune nicio restricție lui CRBL.

Da, custodia este comună. Există o hârtie scrisă, dar degeaba e hârtie scrisă când copilul decide. Deja are 14 ani, eu nu pot cu forța s-o duc nicăieri. Noi avem o comunicare, n-am o limită: vii acum, nu vii acum. Nu există! Da există o hârtie, dar hârtia aia pentru mine e egal cu zero. Când vrei să vii, vii! Adică e libertate. Sunt pentru o comunicare sănătoasă pentru că eu cred cu tărie într-o relație sănătoasă și cu tata și cu mama. Adică așa poți să crești un copil sănătos și întreg”, a declarat Elena, potrivit ciao.ro .

De asemenea, Elena a dezvăluit că și decizia de a se muta din București în Chișinău a fost luată tot pentru fiica ei. Se pare că Alessia este cea care și-a dorit schimbarea și este fericită acolo, așa că și Elena este fericită.

„În octombrie (n.r. s-au mutat). Ea mi-a cerut să facem asta. A fost dorința ei. Eu am zis că stai, cum să ne mutăm și atunci am testat școala. Eu nu iau decizii de nebună, de am luat-o razna, gata, nu! Totul este foarte bine gândit pentru binele copilului.

Am testat. Am fost câteva zile. Prima ei vorba a fost: «Mama, oamenii sunt geniali. Îmi place foarte mult!» Și am zis ok, copilul meu este calm, liniștit, învață, îi place. Și atunci când ea este bine, eu deja zbor”, a mai spus Elena.