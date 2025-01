Elena Viscu pune piciorul în prag! De ce iubita tinerică a lui CRBL nu îi va cunoaște fiica

Elena Viscu, fosta soție a artistului CRBL, a oferit recent detalii despre perioada de după divorțul lor și despre modul în care noua relație a acestuia influențează dinamica familială. Iată ce spune fosta parteneră a lui CRBL!

Divorțul dintre cei doi, anunțat acum câteva luni, a fost o surpriză pentru lumea mondenă, mai ales că părea să fie vorba despre o decizie asumată, luată de comun acord, după o lungă perioadă de reflecție. Totuși, ceea ce a atras atenția a fost rapiditatea cu care CRBL a început o nouă relație, un lucru care a ridicat întrebări, mai ales în legătură cu fiica lor, Alessia.

Deși despărțirea a fost oficializată în termeni amiabili, ambele părți au preferat să fie discrete în declarații. După ani de căsnicie și momente frumoase împreună, despărțirea a marcat o schimbare semnificativă în viețile lor. În timp ce CRBL și-a refăcut rapid viața sentimentală, Elena a ales să se concentreze pe fiica lor și pe menținerea unei stabilități emoționale pentru aceasta.

Unul dintre aspectele care au generat dificultăți a fost legat de modul în care schimbările din viața personală a lui CRBL au fost gestionate în raport cu Alessia. Ritmul rapid al noii relații a avut un impact asupra copilului, care încă procesează schimbările produse de divorțul părinților săi. Alessia nu a făcut cunoștință cu noua parteneră a tatălui său, un lucru care, se pare, nu va avea loc în viitorul apropiat.

”Nu am nicio problemă, sunt ok. Sunt pentru fericire. E om matur, adult, poate să facă ce vrea, și domnișoara este majoră, e ok, toată lumea poate să facă ce vrea. Ce m-a deranjat foarte mult: rapiditatea, pentru Alessia, nu pentru mine. Am mai spus, au fost mult prea multe într-un timp foarte scurt și dacă era un pic mai decalat probabil ar fi fost mai ușor pentru Alessia.

Nu, nu s-au cunoscut. Trebuie să treacă de mine mai întâi. Sunt eu cu chipul acesta foarte.. zână, dar până la copil. La mine se termină tot la copil”, a transmis Elena, la Viața fără filtru.