Unde locuiește acum Elena, după ce a părăsit-o CRBL! A luat-o și pe fiica lor cu ea

CRBL și Elena au pus capăt unei relații de aproape 16 ani în primăvara acestui an, când au decis să divorțeze. Deși motivele separării nu au fost cele „clasice” pe care oamenii le-ar putea anticipa, ambii au ajuns la concluzia că relația lor nu mai funcționa.

Alessia, deși matură pentru vârsta ei, a avut dificultăți în a accepta situația. Schimbările au fost bruște și emoționante, fiind marcate de lacrimi și confuzie. CRBL a încercat să o sprijine și să mențină o comunicare constantă cu ea, folosind mijloacele moderne precum WhatsApp sau apelurile telefonice, dar impactul emoțional al separării a fost resimțit de toți cei implicați.

„Noi am decis să divorțăm pentru că nu ne mai înțelegeam între noi, nu mai aveam sentimente, s-a rupt relația. Fără să avem motivele clasice pe care oamenii le au în minte de câte ori aud de câte un divorț. La noi nu a fost cazul. Dar așa s-a întâmplat. Alessia, destul de bulversată în situația aia. Matură și inteligentă pentru vârsta ei. I-am spus că urmează să facem treaba asta. Evident, ea a încercat să mimeze starea, să spună că înțelege. Totul pe un fundal de lacrimi. N-a fost ușor”, a spus CRBL în cadrul podcastului moderat de Cătălin Măruță.

La scurt timp după divorț, CRBL a întâlnit pe cineva nou, Olga, într-un context care a alimentat neînțelegeri. Alessia a ajuns să creadă că această relație a fost unul dintre motivele separării părinților săi, ceea ce a generat tensiuni între ea și artist. CRBL a recunoscut că relația cu fiica sa trece printr-un moment dificil, încercând să-i explice adevărul din perspectiva sa, dar procesul de reconstrucție a încrederii este unul complex și lent.

„Eu pe Olga am întâlnit-o la o lună după ce am anunțat divorțul. Într-o joi, în Centrul Vechi, acolo am cunoscut-o pe Olga, într-un bar, pub. Pentru Alessia nu eram pregătit, voiam să-i spun eu. Deja se luase informația și atunci a fost foarte greu să administrez șocul pentru Alessia. Elena, fiind și ea mândră, nu putea să vină să-mi spună: «Ce faci?». Foarte greu și trist și dureros. Am avut discuții destul de serioase cu Alessia. Încă sunt în zona în care nu mă iartă, pentru că nu știe adevărul. Ea crede în continuare că eu sunt cu Olga dinainte și că poate de asta am divorțat”, a mai spus CRBL.