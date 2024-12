CRBL rupe tăcerea despre infidelitatea în cuplu. A înșelat-o sau nu pe Elena, înainte de divort?

În urmă cu câteva luni, CRBL lua pe toată lumea prin surprindere și anunța divorțul de Elena, femeia ce i-a stat alături mai bine de 16 ani. După o căsnicie lungă și un copil împreună, aceștia au ajuns la concluzia că sentimentele nu mai există și că ar fi bine să o apuce pe drumuri separate. Însă, la o lună după anunțul divorțului, artistul a fost surprins în compania altei domnișoare, fapt ce i-a făcut pe mulți să se întrebe dacă nu cumva chiar ea a fost motivul divorțului. Acum, CRBL a rupt tăcerea și a dezvăluit dacă divorțul său a venit din motive de infidelitate sau nu.

Elena și CRBL s-au cunoscut în urmă cu mulți ani pe platourile de filmare de la Dansez pentru Tine. Tot acolo s-a înfiripat și povestea lor de iubire, iar în anul 2008 au decis să își unească destinele și în mod oficial. Însă, după 16 ani de căsnicie și un copil împreună, cei doi au hotărât să divorțeze, însă au rămas în relații apropiate de dragul fiicei lor. Acum, CRBL a dezvăluit care au fost motivele divorțului.

Așa cum spuneam, la puțin timp după ce a făcut anunțul divorțului, CRBL a fost surprins în compania unei alte domnișoare (Vezi mai multe detalii AICI). Este vorba despre Olga, o tânără de 23 de ani, care se pare că a venit în viața artistului la momentul potrivit. De câteva luni aceștia formează un cuplu, iar faptul că relația lor a început la scurt timp după divorț i-a făcut pe mulți să se întrebe dacă nu cumva Olga exista și atunci când CRBL era căsătorit.

Ei bine, acum, în cadrul unui interviu recent, CRBL a vorbit despre tot ce s-a întâmplat în viața lui, inclusiv despre divorț. Acesta a subliniat clar că în căsnicia lui nu s-a pus niciodată problema de infidelitate. Atât el, cât și Elena și-au fost credincioși unul altuia, până în ultima clipă. Însă, se pare că flacăra din relația lor dispăruse de multă vreme, iar cei doi deveniseră mai mult colegi de apartament.

Au încercat pentru o perioadă să își salveze relația, însă în cele din urmă au ajuns la concluzia că nu are sens să se mai chinuie și varianta cea mai bună este să meargă pe drumuri separate.

„Elena a devenit cel mai bun prieten al meu cu timpul și atunci respectul a luat locul iubirii și, în timp, totul a devenit atât de normal, eram cumva colegi, parteneri în casă și ne-am dat seama că ceva scârțâie, că în direcția asta în care mergem nu e bine. Am încercat, am povestit, a lăsat de la mine, a lăsat de la ea, am făcut să fie bine. Vreau să subliniez că am făcut treaba asta pentru noi, nu pentru Alesia, din principiul că nu am vrea să facem greșelile părinților noștri, în care uităm de viața noastră doar pentru copii. Este bine să rămâi într-o balanță, să ai grijă de viața ta, voastră ca și cuplu, și ca și familie.(…)

Chiar și acum, când am fost la emisiunea de cupluri, a fost o reală încercare. Noi încercam acolo să vedem dacă mai puteam reporni. Nu mai exista sentimentul ăla, nu pot să zic că nu mai exista flacăra aia, ea se transformă, dar s-a stins, eram într-o relație de prietenie, ne respectam reciproc și trăgeam unul pentru altul, dar mergeam într-o direcție să avem sentimente.

Și atunci pregăteam minciuna pentru Alesia, ea are 14 ani și merge spre adolescență și o să ne vadă, o să ne simtă și doamne ferește să ajungem să călcăm strâmb, că deja acolo nu se mai poate face nimic. Noi n-am ajuns în punctul ăla. Noi am decis să divorțăm pentru că noi nu ne mai înțelegeam între noi, nu mai aveam sentimente, s-a rupt relația, fără să avem motivele clasice pe care oamenii le au în minte atunci când aud de un divorț. (…)

Noi nu am avut discuții despre gelozie în acești ani. Oamenii au reacționat foarte dur în momentul în care a apărut știrea că noi am divorțat și la o lună de zile eu deja m-am întâlnit cu Olga și oamenii au zis că, de fapt, pentru asta am divorțat. Dar oamenii nu realizează că procedura de divorț este una în timp. Noi am decis să facem treaba asta, după care am făcut treaba de notar, hârtii și după ne-am decis când anunțăm”, a spus CRBL, în cadrul podcast-ului realizat de Cătălin Măruță.