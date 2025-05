Elena Vîscu, decizie radicală la peste 1 an de la divorțul de CRBL. Ce modificare și-a făcut la față

A trecut un an de când CRBL și Elena Vîșcu au decis să divorțeze. Artistul și fosta lui soție au rămas în relații decente și au căzut de comun acord să se ocupe în continuare de creșterea fetei lor. De atunci și până acum, cântărețul și-a refăcut viața și s-a afișat cu noua lui iubita, în schimb ce fosta lui parteneră și-a îndreptat atenția către propria persoană.

CRBL și Elena Vîșcu au divorțat în urmă cu un an. Cei doi au pus capăt unei relații care a durat 16 ani. Alături de fiica pe care o are cu artistul, coregrafa s-a mutat în Republica Moldova, țara natală, și a început o viață de la zero.

Elena Vîșcu: ”Nu este chiar atât de rău totul”

După ce a divorțat de CRBL, Elena Vîșcu a încercat să păstreze discreția și să nu ofere prea multe detalii din viața sa personală. Printre puținele declarații pe care le-a făcut în urmă cu 6 luni, coregrafa a mărturisit că a decis să lase destinul să o surprindă și a recunoscut faptul că nu are niciun regret în ceea ce privește relația cu fostul ei soț.

„Nu este chiar atât de rău totul. Uite, și când spui gata, potopul, sfârșitul lumii, nu este chiar așa. Am mai spus asta și spun tot timpul, nimic în viață nu e întâmplător. Experiențele noastre din viață, pe care le numim rele, poate ele sunt cele mai bune, dar noi nu ne dăm seama pe moment.

O să-ți dai seama de ce ți s-a întâmplat evenimentul X sau Z mai târziu. Nu zic nu, am și zile în care poate îmi vine să plâng, suntem oameni. Eu cred că am dat tot ce am avut (în mariaj-n.r.). Nu, nu am regrete. Eu dorm liniștită cu capul pe pernă”, a spus Elena Vîșcu, pentru Unica.ro.

În prezent, Elena Vîșcu are trei joburi. Lucrează cu o prietenă într-o afacere cu decorațiuni pentru evenimente, este implicată în mai multe proiecte ale unei agenții de marketing și predă cursuri de dans. Atunci când are timp liber, fosta soția a lui CRBL își rezervă timp să se preocupe și de propria persoană, trecând pragul medicului estetician. Recent, coregrafa a încărcat pe social media mai multe imagini chiar din timpul unei proceduri cosmetice la nivelul feței – vezi GALERIE FOTO.

