Camelia Voinea a umilit și angajații lotului de gimnastică! Ce i-a putut face lui Foti Tona: „S-a întâmplat în ziua aceea. Totul a culminat cu înjurături”

De: Andreea Stăncescu 26/11/2025 | 20:33
Camelia Voinea, un nou scandal

Camelia Voinea se află din nou în centrul unui scandal de proporții. După controversele generate de acuzațiile privind comportamentul abuziv față de propria fiică, gimnasta Sabrina Voinea, antrenoarea este acum vizată și de reclamații venite chiar din interiorul staff-ului. Colegii din cadrul lotului feminin de gimnastică o acuză de atitudini agresive, limbaj jignitor și acte de intimidare.

Unul dintre reprezentanții Federației Române de Gimnastică susține că împotriva Cameliei Voinea au fost depuse reclamații nu doar de către sportivele din lotul feminin, ci și de către membri ai staff-ului. Printre aceștia se numără și Foti Tona, kinetoterapeutul grec al lotului. Acesta a povestit un incident grav petrecut la începutul lunii septembrie, în sala de antrenament de la Lia Manoliu, acolo unde funcționează și un cabinet de recuperare.

Între cele două loturi feminine exista un program clar stabilit pentru accesul la aparate și la sala de refacere, tocmai pentru a evita suprapunerile și conflictele. Cu toate acestea, în primele zile ale lunii septembrie, acest acord a fost ignorat, declanșând tensiuni.

Foti Tona a explicat că stabilise de comun acord cu maseurul Sabrinei Voinea ca el să folosească sala de recuperare într-un anumit interval, deoarece programul de la locul de muncă nu îi permitea să ajungă mai devreme. În ciuda înțelegerii, lucrurile nu au decurs conform planului.

Potrivit kinetoterapeutului, programul afișat în sală fusese inițial agreat de antrenoare, dar ulterior ar fi fost smuls de pe perete. În ziua incidentului, acesta a găsit o altă sportivă, Denisa, pe masa de recuperare, iar câteva minute mai târziu Camelia Voinea ar fi intrat furioasă în cabinet, susținând că Sabrina Voinea are prioritate și cerând celorlalte gimnaste să plece imediat.

„Acela era un orar agreat de doamna Voinea și de doamna Corina Moroșan. Strict pentru antrenamente. Iar fetele mi-au spus că, într-o zi, Camelia Voinea l-a rupt de pe perete. Nu știu exact cum s-au suprapus pe un aparat și Sabrina nu a mai vrut să aștepte până termina fata care era pe aparat. Nu știu de ce Sabrina nu făcuse recuperare până la ora la care intram eu să lucrez cu fetele. Pe patul de recuperare era Denisa. Și m-am trezit cu doamna Voinea în cabinet, țipând că Sabrina e prioritară (…), iar celelalte fete să se dea jos. Nu mai zic de limbajul folosit!”, a spus Foti Tona.

Sursa foto: Profimedia

Tona descrie atmosfera ca fiind tensionată și lipsită de respect, afirmând că limbajul folosit a fost deosebit de agresiv. El își amintește că a văzut-o pe Sabrina Voinea ieșind din sală și vorbind la telefon cu mama ei, iar la scurt timp Camelia Voinea ar fi intrat nervoasă, moment în care conflictul a degenerat. În relatarea sa, acesta a spus că a fost jignit și amenințat.

„Am văzut-o pe Sabrina ieșind din sală cu telefonul în mână, vorbind cu doamna Voinea. Atât țin minte. A ieșit din sală și, pe urmă, după câteva minute, a apărut Camelia Voinea furioasă și s-a întâmplat tot ce s-a întâmplat în ziua aceea. Totul culminând cu înjurături. Mi-a spus că mă duc în p…. mamei mele. Și chiar dacă sunt grec, știu ce înseamnă asta”, a mai spus Foti Tona.
Curg acuzațiile pentru Camelia Voinea. O alta sportivă ar fi fost abuzată de mama Sabrinei

