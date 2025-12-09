El este milionarul român care merge cu metroul, deși deține și avion privat! Acum a încălcat legea pe stadion și nu pare deloc deranjat

Milionarul român care merge cu metroul, deși are și un avion privat, a ajuns din nou în centrul atenției după ce a încălcat legea chiar pe stadion. Valeriu Iftime, patronul echipei FC Botoșani și președintele Consiliului Județean, a fost surprins cu un pahar de vin în mână la meciul dintre Botoșani și Rapid.

Gestul făcut de patronul echipei este împotriva regulamentului, care interzice consumul de alcool pe arenele sportive din România.

Milionarul român care merge cu metroul: Valeriu Iftime

Deși are o avere impresionantă și un avion privat, Iftime a declarat în repetate rânduri că preferă să circule cu metroul și autobuzul prin București, pentru a evita traficul și costurile ridicate.

„Da, eu merg cu metroul în București. Trebuie să fii puțin obraznic să mergi cu mașina în unele zone… În București, folosesc autobuzul, am traseele mele, apoi metroul și ridesharing. Dacă fac o socoteală, ies mult mai ieftin decât dacă aș merge cu mașina, s-o parchez, șofer…”, spunea omul de afaceri.

Totuși, imaginea sa de milionar modest, care preferă transportul public, avut de suferit din cauza incidentului de pe Stadionul Municipal. În acest sezon, alte cluburi au fost deja amendate pentru situații similare: Dinamo a plătit 37.000 de lei după partida cu CFR Cluj, iar Csikszereda a fost sancționată cu 30.000 de lei după meciul cu Rapid. Astfel, Valeriu Iftime riscă o amendă consistentă, care s-ar putea ridica la sumele plătite de celelalte echipe.

Valeriu Iftimie ar putea primi o amenda considrabilă

Prezent la o gală în Bucureşti, Iftime a zburat la Botoșani pentru derby-ul cu Rapid, dar gestul său de a consuma vin pe stadion nu pare să îl fi deranjat. În timp ce proiectul noului stadion din Botoșani, evaluat la 32 de milioane de euro, a fost amânat din cauza deficitului bugetar, patronul botoșănean se confruntă acum cu o altă problemă: riscul unei sancțiuni personale.

Astfel, milionarul intrat în atenţia opiniei publice prin etalarea stilului de viaţă excentric – deţinător de avion privat, dar călător cu metroul în Capitală – este implicat în acest moment într-o situaţie delicată care i-ar putea afecta imaginea.

