GALA MARI SPORTIVI, transmisă de ProSport de Ziua Națională a României de la ora 20:00. David Popovici şi alte nume uriaşe vor putea fi văzute într-o ediție eveniment de 1 Decembrie

De 1 Decembrie, Ziua Națională a României, ProSport va transmite Gala Mari Sportivi 2025, începând cu ora 20:00. Astfel, publicația noastră îi aduce în atenția publicului, în zi de sărbătoare, pe unii dintre cei mai valoroși oameni din sport, printre aceștia numărându-se și marele campion David Popovici.

Lista premianților a fost una impresionantă, iar numele care au participat la evenimentul găzduit, miercuri, de Clubul Diplomaților au fost unele cu greutate.

GALA MARI SPORTIVI, transmisă de ProSport de Ziua Națională a României de la ora 20:00

ProSport a organizat, așa cum v-a obișnuit în fiecare an, Gala Mari Sportivi, eveniment menit să le aducă o recunoaștere suplimentară celor care au reușit să ducă numele țării noastre pe cele mai înalte culmi ale succesului. Acesta este motivul pentru care azi, 1 Decembrie, de Ziua Națională a României, evenimentul va fi transmis, începând cu ora 20:00, pe canalul de YouTube ProSport și pe Facebook ProSport.

Printre numele uriașe din sport care au onorat invitația de participare la Gala Mari Sportivi se numără David Popovici, Cătălin Chirilă, Simona Radiș, Ancuța Bodnar, fostul mare internațional Gică Popescu, Mihai Covaliu (președintele COSR) și fostul președinte LPF Dumitru Dragomir. De asemenea, au fost prezenți președinți de federații și foști sportivi importanți din România.