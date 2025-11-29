Cine este Iulian Chiriță, românul care a făcut furori la Mondialele de tenis de masă? A câștigat argint și bronz

Iulian Chiriță, în vârstă de 19 ani, a avut o performanță incredibilă la Campionatele Mondiale de tenis de masă pentru juniori de la Cluj-Napoca, câștigând două medalii importante: argint și bronz. La dublu mixt Under-19, românul a cucerit argintul alături de Anna Hursey din Galia. Ei au jucat finala cu Hechen Li/Yuxuan Qin, din China, scor 1-3 (11-6, 9-11, 5-11, 9-11).

La dublu masculin Under-19, alături de portughezul Tiago Abiodun, a obținut bronzul. În semifinale au pierdut cu japonezii Ryuusei Kawakami/Kazuki Yoshiyama, scor 3-0 (11-4, 11-5, 12-10). În proba de simplu feminin Under-19, Bianca Mei-Roșu s-a oprit în optimi, fiind învinsă de chinezoaica Yuxuan Qin cu scorul de 3-4 (11-9, 13-11, 6-11, 9-11, 13-11, 6-11, 9-11).

La categoria U15 simplu feminin, Patricia Stoica a avut o prestație bună, dar a pierdut în optimi cu Yerim Heo cu scorul de 1-4 (8-11, 9-11, 11-5, 4-11, 5-11), scrie Gândul.

Federația Română de Tenis de Masă a anunțat că: „Începe o nouă zi la Campionatul Mondial de Juniori 2025 de la Cluj-Napoca. Sâmbătă, de la 14:00, Iulian Chirița revine la masa de joc în sferturile de finală ale probei de U19 simplu masculin. Tricolorul va încerca să-și asigure a treia medalie mondială la această ediție, iar adversar îi va fi japonezul Kazuki Yoshiyama. Iulian Chirița a devenit vicecampion mondial la U19 dublu mixt, alături de partenera galeză Anna Hursey, și a câștigat bronzul mondial la U19 dublu masculin, alături de portughezul Tiago Abiodun”.

Despre Campionatul Mondial la tenis de masă

1 medalie de bronz a cucerit România la ediția trecută, prin echipa masculină U19

2 categorii de vârstă (U19 și U15)

4 medalii de aur au fost câștigate la București în 1953, prin Angelica Rozeanu, Ella Zeller și Sari Szasz, la Campionatul Mondial destinat seniorilor.

4 mese de competiție, 20 de mese de antrenament

5 probe se vor juca la CM de juniori (echipe, simplu, dublu mixt , dublu femininși dublu masculin)

8 zile pline de emoție și suspans, în care următoarele staruri din tenisul de masă mondial își vor disputa medaliile.

12 echipe la fiecare categorie de vârstă, U19 și U15, feminin și masculin

16 sportivi români participă la ediția de la Cluj-Napoca

16 perechi per probă de dublu, per gen

23–30 noiembrie 2025 este perioada de desfășurare a Campionatul Mondial de Juniori la tenis de masă – Cluj-Napoca

32 de jucători per probă la simplu, per gen

32 de perechi la dublu mixt

72 de ani au trecut de la ultima ediție de Campionat Mondial găzduită de România.

