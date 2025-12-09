Acasă » Știri » Sport » Rapid e pe locul 1 în liga 1 înainte de meciurile cu Otelul și FCSB, iar Paul Iacob vine astăzi la „EXCLUSIV RAPID”, în direct pe YouTube – ProSport, de la 18:00

De: Redacția CANCAN 09/12/2025 | 10:41
„Killer-ul” FCSB-ului, cu 4 goluri marcate în derby-urile cu marea rivală, se întoarce sâmbăta în Giulești din postura de adversar. Vorbim cu Iacob despre multe subiecte interesante și așteptăm întrebările voastre pentru fundașul care și-a declarat dragostea pentru Rapid, după cei 3 ani petrecuți în Giulești. Discutăm despre ratările lui Petrilă din partidele cu Botoșani, CFR și Craiova, excluderea lui Baroan, revenirea lui Borza și lupta pentru titlu și Cupa României.

Vă așteptam alături de noi de la ora 18:00, LIVE, pe canalul de YouTube – ProSport, la „EXCLUSIV RAPID”!

