Rapid e pe locul 1 în liga 1 înainte de meciurile cu Otelul și FCSB, iar Paul Iacob vine astăzi la „EXCLUSIV RAPID”, în direct pe YouTube – ProSport, de la 18:00

„Killer-ul” FCSB-ului, cu 4 goluri marcate în derby-urile cu marea rivală, se întoarce sâmbăta în Giulești din postura de adversar. Vorbim cu Iacob despre multe subiecte interesante și așteptăm întrebările voastre pentru fundașul care și-a declarat dragostea pentru Rapid, după cei 3 ani petrecuți în Giulești. Discutăm despre ratările lui Petrilă din partidele cu Botoșani, CFR și Craiova, excluderea lui Baroan, revenirea lui Borza și lupta pentru titlu și Cupa României.

