A fost activat Planul roșu de intervenție. Un incendiu a izbucnit pe secția de Psihiatrie a Spitalului județean Hunedoara

Au fost clipe de groază la Spitalul Județean din Hunedoara, după ce un incendiu a izbucnit pe Secția de Psihiatrie – clădirea situată în cartierul Dacia. Autoritățile au activat Planul roșu de intervenție.

Un incendiu puternic a izbucnit luni, 8 decembrie 2025, pe secția de Psihiatrie a Spitalului Județean din Hunedoara – clădirea situată în apropierea Serviciului de Medicină Legală, în cartierul Dacia.

Incendiu la spitalul Județean din Hunedoara

ISU Hunedoara a activat Planul roșu de intervenție, iar la fața locului au fost trimise autospeciale din cadrul Detașamentelor Orăștie, Deva și de la Secția Ilia. 26 de pacienți (19 femei și 7 bărbați) și 4 cadre medicale au fost evacuate din clădire.

Nicio persoană nu a avut nevoie de îngrijiri medicale și nu au fost raportat victime. Din primele cercetări, se pare că incendiul a izbucnit din cauza unui scurtcircuit electric. Autoritățile continuă ancheta pentru a stabili cauza exactă a incendiului.

”Ca urmare a producerii unui incendiu la Secţia de Psihiatrie din cadrul Spitalului Judeţean, a fost activat Planul Roşu de Intervenţie etapa I, la ora 17:10. Ca urmare a acestui eveniment s-au autoevacuat 26 pacienţi (19 femei şi 7 bărbaţi), precum şi 4 cadre medicale. Echipajele au localizat incendiul produs, cel mai probabil, din cauza unui scurtcircuit la un tablou electric. După ventilarea spaţiilor, pacienţii, ajutaţi de pompieri, s-au reîntors în clădire”, anunţă, luni seară, ISU Hunedoara.

Incendiu la un târg de Crăciun din Capitală! O căsuță din lemn a aras ca o torță

Bilanțul victimelor incendiului devastator din Hong Kong: 44 de morți, sute de oameni încă de negăsit