Bilanțul victimelor incendiului devastator din Hong Kong: 44 de morți, sute de oameni încă de negăsit

De: Anca Chihaie 27/11/2025 | 11:47
Incendiu uriaș în Hong Kong /Foto: Profimedia

Un incendiu devastator a cuprins miercuri un complex rezidențial din Hong Kong, provocând moartea a cel puțin 44 de persoane și rănirea gravă a altor câteva zeci. Focul a izbucnit în complexul Wang Fuk Court, situat în districtul Tai Po, nordul metropolei, și s-a extins rapid, cuprinzând cele opt blocuri turn ale complexului. Autoritățile au clasificat inițial incidentul ca fiind de nivel maxim, iar gravitatea situației a fost ridicată treptat până la cel mai înalt nivel, semnalând un incendiu major.

Complexul, care adăpostește aproape 2.000 de apartamente și aproximativ 4.600 de locuitori, se afla în proces de renovare, iar clădirile erau înconjurate de schele din bambus. Aceasta a contribuit la propagarea rapidă a flăcărilor pe întreaga structură, inclusiv pe fațadele înalte ale blocurilor de 32 de etaje. Imaginile surprinse la fața locului arată clădirile cuprinse de flăcări și fum dens, cu pompieri care se luptă pentru a controla focul și pentru a salva locatarii blocați în apartamente.

 Sute de oameni încă de negăsit

Până joi dimineață, autoritățile au confirmat 44 de decese, inclusiv un pompier de 37 de ani, dispărut în interiorul clădirii în timp ce încerca să evacueze oamenii. În plus, cel puțin 45 de persoane se află în stare critică în spitale, iar echipele de intervenție continuă căutările pentru sute de persoane date dispărute. Numărul victimelor ar putea crește, având în vedere că focul continuă să afecteze anumite etaje și accesul la acestea rămâne dificil.

Serviciile de urgență din Hong Kong au mobilizat resurse considerabile, inclusiv mai multe echipe de pompieri și autospeciale, pentru a interveni rapid și a limita pierderile. În zonele învecinate complexului, poliția a evacuat locuitorii și a instituit o linie telefonică pentru persoane afectate, în timp ce autoritățile au deschis adăposturi temporare pentru cei rămași fără locuință. În paralel, un grup special a fost desemnat să investigheze cauzele incendiului, pentru a stabili circumstanțele exacte care au condus la tragedie.

Incidentul este considerat cel mai grav incendiu din Hong Kong din ultimele trei decenii. Metropola, cu o populație de aproximativ 7,5 milioane de locuitori, este cunoscută pentru densitatea sa ridicată și pentru clădirile rezidențiale înalte, ceea ce face intervențiile în situații de urgență extrem de dificile. Blocurile turn și spațiile restrânse din interiorul acestora au complicat eforturile pompierilor, care s-au confruntat cu dificultăți în pătrunderea la etajele superioare.

