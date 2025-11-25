Acasă » Știri » A murit sub privirile logodnicului! O femeie de 32 de ani, lovită mortal de o basculantă, pe trecerea de pietoni

A murit sub privirile logodnicului! O femeie de 32 de ani, lovită mortal de o basculantă, pe trecerea de pietoni

De: Alina Drăgan 25/11/2025 | 10:49
O femeie de 32 de ani, lovită mortal de o basculantă, pe trecerea de pietoni /Foto: Captură video

Sfârșit tragic pentru o femeie de 32 de ani. Aceasta a murit chiar sub ochii logodnicului său, după ce a fost lovită din plin de o basculantă. Femeia și partenerul ei se aflau chiar pe trecerea de pietoni în momentul tragediei. Bărbatul a scăpat ca prin minune.

Tragedie pe șoseaua Pitești–Câmpulung, din judeţul Argeş. O tânără de 32 de ani a murit chiar sub ochii logodnicului ei, în timp ce traversau împreună pe trecerea de pietoni. Șoferul unei basculante a pierdut controlul volanului și a provocat un accident de proporții.

Pe imaginile surprinse de o cameră de bord se observă cum șoferul basculantei – care nu ar fi fost atent la trafic – trage de volan pentru a nu lovi mașina din față, oprită la trecere. Manevra a făcut ca basculanta să se izbească de un alt autoturism, aflat pe banda a doua, pe care l-a aruncat pe sensul opus.

Iubitul victimei a scăpat ca prin minune, sărind într-un șanț, însă femeia a ajuns sub roțile camionului. Din păcate, pentru ea nu s-a mai putut face nimic, iar medicii doar au declarat decesul.

„Din verificările preliminare, efectuate de polițiștii Serviciului Rutier Argeș, s-a stabilit că un bărbat de 47 de ani, din Mihăești, care conducea un autocamion (b,asculantă, cu încărcătură), pe DN 73, pe raza localității Micești, din direcția Mioveni spre Pitești, _în împrejurări care vor fi stabilite prin cercetări, posibil pe fondul neasigurării corespunzătoare_ la schimbarea benzii, respectiv de pe banda 1 pe banda 2, a acroșat un autoturism, condus în aceeași direcție de un bărbat de 47 de ani, din Pitești, care se afla oprit la trecerea pentru pietoni, pe care l-a proiectat pe sensul opus de mers.

După impactul cu autoturismul, autocamionul a acroșat o femeie de 32 de ani, din comuna Slimnic, județul Sibiu, care era angajată în traversarea drumului. În urma evenimentului, femeia de 32 de ani a suferit leziuni în urma cărora a survenit decesul. Ceilalți doi conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultând că nu au consumat alcool.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, în care polițiștii rutieri continuă cercetările, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care evenimentul rutier a avut loc”, a transmis IPJ Argeș.

