UE ar putea renunța la interdicția motoarelor clasice din 2035 pe data de 10 decembrie. Ce vor avea de câștigat românii?

„Speranță”, acesta este cuvântul care a explodat azi în toată Europa, după ce un val uriaș de presiune lovește Bruxelles-ul chiar înaintea deciziei istorice din 10 decembrie. Industria auto europeană, în colaps din cauza vânzărilor slabe de electrice și a competiției feroce din China, cere amânarea sau chiar rescrierea totală a planului care interzice vânzarea mașinilor pe benzină și motorină începând cu 2035. Dar există și o veste bună pentru români. Dacă UE cedează, milioane de șoferi nu vor mai fi obligați să treacă la electrice peste noapte.

Ceea ce trebuia să fie marea revoluție electrică a Europei s-a transformat într-un coșmar economic. La începutul deceniului, giganți precum Volkswagen, Mercedes, BMW, Renault și Stellantis promiteau zeci de fabrici de baterii, 70%–100% vânzări electrice și renunțarea totală la motoarele clasice. Realitatea anului 2025 este însă un eșec dureros: cererea de mașini electrice a stagnat, infrastructura de încărcare este insuficientă, costurile energiei sunt uriașe, iar China umilește industria europeană cu modele mai ieftine și mai performante.

Industria auto, în panică: electricele nu se vând, costurile explodează!

Bruxelles-ul urma să blocheze definitiv vânzarea de noi mașini pe combustie în 2035. Producătorii avertizează că obiectivul este irealist și riscă să provoace declin ireversibil. Acum, aceleași companii cer flexibilitate totală: hibride plug-in, motoare termice alimentate cu biocarburanți, e-fuels, range extenders, toate să rămână pe piață și după 2035.

Revolta celor șase, o binecuvântare pentru români?!

Dacă Bruxelles-ul ar impune fără ezitare interdicția motoarelor termice în 2035, România ar fi printre țările cele mai lovite. Parcul auto din țara noastră este printre cele mai bătrâne din Europa, cu o vârstă medie de peste 16 ani, iar puterea de cumpărare este redusă — pentru mulți români, cumpărarea unei mașini noi, fie ea electrică sau hibridă, este pur și simplu imposibilă. În plus, infrastructura de încărcare este insuficientă, iar mașinile electrice sunt privite cu suspiciune, dacă nu chiar cu dispreț, de șoferii obișnuiți cu dieselul second-hand.

În acest context, revolta celor șase țări, Bulgaria, Cehia, Ungaria, Italia, Polonia și Slovacia, vine ca o adevărată binecuvântare pentru milioane de români. Aceste state cer Bruxelles-ului flexibilitate, cer păstrarea motoarelor termice, cer alternative reale, nu impuse cu forța. Este o poziție care apără interesele oamenilor obișnuiți, nu doar ale industriei.

Și ceea ce frapează cel mai mult este faptul că România nu s-a alăturat acestui grup, deși ar fi avut toate motivele din lume. Ar fi fost probabil prima dată când țara noastră protesta pentru ceva ce chiar contează pentru cetățenii ei: accesibilitatea transportului, libertatea de a alege și un cost de trai suportabil.

