Prototipul mașinii electrice făcute la Cluj a fost scos pe stradă. Cum arată bijuteria creată în România

Toți românii trebuie să vadă asta! Prima maşină electrică fabricată la Cluj a fost scoasă pe străzile orașului. Este un prototip, omologat deja de Registrul Auto Român. A primit și numere de înmatriculare pentru a putea fi testat în trafic. Cum arată mașina și ce preț ar avea?

Prima maşină electrică „Made in Cluj” a fost omologată de către Registrul Auto Român. Este vorba despre un prototip care a primit și numere de înmatriculare pentru a putea fi testat în trafic. În cazul în care ar fi de vânzare, acest prototip ar costa nu mai puțin de 500.000 de euro. Autovehiculul arată excepțional, are detalii moderne, care fură ochii pasionaților și nu numai. Are etichetă de „Made in Cluj”, fiind o mașină 100% electrică, realizată din fibră de carbon. Nu este foarte grea, are două tone și poate atinge viteza de 120 km/h.

Fiind în teste, vehiculul a fost limitat la această viteză, notează Observator. Mașina are 4 locuri, scaunele sunt tapițate cu piele ecologică, foarte comode. Modelul este impresionant și autoturismul pare desprins din filmele SF. Are caroseria ranforsată, ca mașinile pentru raliuri. Acest detaliu o face să fie mult mai sigură.

Tot bordul mașinii este digital

Alte detalii importante vin tot din interiorul mașinii. Aceasta nu are cheie de contact și nici schimbător de viteze. Totul este digital! Nu are nici oglinzi retrovizoare, ci camere video. Șoferul poate vedea tot ce se întâmplă în cele două ecrane din bordul autovehiculului. Viteza se schimbă electronic, deci nu există schimbător. Totul se controlează de pe o consolă cu touchscreen.

Mașina nu are chei fizice, pentru că ea a fost gândită și fabricată să se deschidă și să se închidă cu ajutorul unor senzori. Inspectorii de la RAR au omologat-o, iar vehiculul a putut să iasă în trafic, peste a putea fi testat. Sigur că, pentru cei care au conceput-o a fost o reală provocare să obțină omologarea RAR, pentru că una dintre condiții ar fi fost cheile fizice, pe care mașina nu le are. În cele din urmă, reprezentanții instituției au ajuns la concluzia că lipsa cheilor nu este decât în progres tehnologic.