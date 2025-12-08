Acasă » Exclusiv » Fiul Andreei Esca a ieșit din Mosh pregătit să cucerească. Licoarea lui Bachus pare că i-a venit de hac

De: Adrian Vâlceanu 08/12/2025 | 20:39
Aris Melkior Eram, 21 de ani, fiul Andreei Esca și al lui Alexandre Eram, fratele Alexiei Eram, are un nume pe care creștinii îl dau unuia dintre cei trei Magi de la Răsărit, care au venit să-i aducă Mântuitorului aur, smirnă și tămâie de primul Crăciun. Iată că se apropie și Crăciunul de anul acesta și Aris Melkior apare în peisaj, cu alți doi băieți! Să fie chiar Magii? CANCAN.RO are imagini tari.

Aris Melkior Eram pare un tip care, deși tânăr, cunoaște bine tainele mâncărurilor delicioase. CANCAN.RO l-a surprins ieșind cu alți doi băieți (probabil ceilalți doi magi de la Răsărit) din Mosh, epicentrul gastronomic al nobilimii mondene bucureștene. Dar ce-o fi cu mersul acesta la Aris?

Aris Eram s-a distrat de minune la Mosh

Vedem că băieții au ieșit de la Mosh super veseli, mai ales Aris, semn că nota de plată a fost de-a dreptul un chilipir, iar atmosfera a fost de senzație. Cei trei poartă uniforma Gen Z, adică geci negre, freză tip broccoli, pantofi sport, telefonul în mână și privirea în telefon. Pentru ei lumea reală, naturală, e la fel de stranie cum erau televizoarele color pentru români în 1980.

Aris a ieșit vesel de la Mosh

Aris ține în mână ditamai dispozitivul de vapat, zici că e narghilea portabilă. Seamănă mai degrabă cu un baston de autoapărare, atât de gros e. Nu se știe ce au consumat, dar meniul de la Mosh e sofisticat, seamănă cu delirul gastronomic de la restaurantul Dorsia unde mânca celebrul antierou Patrick Bateman din cartea American Psycho. De exemplu, raviolli cu calamari și o supă de lemongrass, piept de potârniche cu un coulis de zmeură și supă cremă de unt de arahide cu piept de rață afumat, iar la desert profiteroluri cu brânză de capră.

Fiul Andreei Esca, binedispus după ce a ieșit de la Mosh

În orice caz, pe la începutul anului Aris Melkior susținea că ar intenționa să mai dea jos niște kilograme. De ce, numai el știe. Iată unde duce presiunea modelelor din online și mai tare de pe rețelele de socializare. Mai ales că nu e deloc rotofei. Ba, nici ”buflei” n-ai putea să-i spui, mai ales că-l ajută și înălțimea, la care seamănă cu tatăl lui, Alexandre Eram. Nu e nici măcar ”plinuț”, sau ”durduliu”, eufemisme care le plac atât de mult românilor. E de-a dreptul normal și bine proporționat!

De altfel și sora lui, Alexia Eram, apreciază și ea mâncarea bună. Iese deseori cu iubitul ei Tonghi la brunch și înfulecă de multe ori de zici că vine sfârșitul lumii. Deci Aris Melkior are cu cine să semene! Ar trebui ca aceste probleme de imagine să fie tratate mai serios, să nu ajungă atâția tineri să se simtă complexați pentru că au o burtică, sau niște aripioare mai micuțe decât acelea picante. Pentru că e păcat. Body shamingul nu are ce căuta în societate!

×