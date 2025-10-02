Fiul Andreei Esca se luptă cu kilogramele. Cât a reușit să slăbească Aris Eram: „Mereu mă îngraș”

Aris Eram, fiul Andreei Esca, a mărturisit că duce o continuă luptă cu kilogramele și trebuie mereu să fie atent la ce mănâncă. De asemenea, el a mărturisit și că a reușit să slăbească 8 kilograme. Vezi în rândurile de mai jos ce a spus!

Fiul Andreei Esca este o foarte discret în ceea ce privește viața lui și preferă să stea departe de lumina reflectoarelor. Cu toate astea, Aris a vorbit despre un subiect sensibil din viața lui: kilogramele în plus.

Aris Eram a slăbit 8 kilograme

Tânărul a fost invitat în emisiunea MediCOOL, moderată de Mihail Pautov și a dezbătut subiectul legat de kilogramele în plus.

Aris Eram a mărturisit că se confruntă cu această problemă încă de când era mic: trece dintr-o extremă în alta când vine vorba de alimentația lui. El a spus că are perioade în care adoptă un stil de viață sănătos, iar cântarul arată așa cum ar trebui, dar și perioade în care mănâncă foarte mult. Acest lucru s-a resimțit asupra kilogramelor lui, așa că s-a decis să facă o schimbare majoră și să câștige lupta cu kilogramele. Aris a mărturisit că a reușit să slăbească 8 kilograme, dar își dorește să ajungă la 10.

„Eu am avut problema aceasta de când sunt mic. Mereu mă îngraș, slăbesc, dau dintr-o extremă în cealaltă. (…) Ori mănânc până nu mai pot, ori am un stil de viață foarte sănătos și merg la sală zilnic. Aș mânca orice! Mai ales seara când ajung acasă, parcă merge să îmi comand mult de mâncare și să mă uit la un film.”, spune Aris Eram în emisiune.

