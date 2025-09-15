Aris Eram s-a lăsat pradă tentaţiilor şi a “marcat” spectaculos. Fiul Andreei Esca, punct ochit, punct lovit. Ramona Olaru nu-i mai intră în graţii

Aris Eram are o viață profesională plină, mai ales de când face parte din proiectul Super Neatza de la Antena 1. În privința vieții amoroase, lucrurile nu au fost atât de clare pentru juniorul Andreei Esca. Așa cum știm, Aris a fost surprins în tandrețuri alături de Laura Giurcanu. Cei doi au avut o legătură de scurtă durată, dar intensă. Totul s-a încheiat, iar de atunci, Aris nu a mai fost văzut în preajma niciunei domnișoare. Asta până acum, căci CANCAN.RO l-a surprins în fapt. Fiul știristei de la Pro TV nu a pierdut vremea și a „atacat” imediat la o șatenă focoasă.

Fiul cel mic al Andreei Esca a ieșit în club alături de colega Ramona Olaru de la Neatza, la Biutiful, dar și de câțiva amici. Liber de contract, Aris părea hotărât să nu lase seara să treacă pe lângă el. Imediat cum el și colegii lui s-au instalat, tânărul a scanat împrejurimile în căutarea de frumuseți ale patriei dornice de distacție.

Aris Eram „a vrăjit” cu o șatenă în club

Mezinul Andreei Esca pare să aibă noroc la domnișoare, nu de alta, dar la nici 20 de minute de când a ajuns în club, a și pus ochii pe o domnișoară. Îmbrăcată într-o rochiță albă cu picouri, scurtă și încălțată cu tocuri înalte, tânăra l-a vrăjit pe fratele Alexiei Eram. Aris nu a stat prea mult pe gânduri și a decis să o cucerească. Și-a scos la înaintare toate atuurile: i-a oferit ceva de băut, au stat puțin de vorbă, apoi când ritmul a devenit mai intens, Aris i-a arătat mișcările din dotare. Nici ea nu s-a lăsat mai prejos și i-a răspuns cu aceeași monedă.

Juniorului Andreei Esca i-au ieșit pasențele! A cucerit-o dintr-o privire

Domnișoara părea că tânjește după atenția lui Aris pe care a vrut cu tot dinadinsul să îl impresioneze. I-a aruncat priviri tandre și pline de subînțeles, i-a zâmbit și… într-un final l-a cucerit. Spunem asta căci la un moment dat, cei doi merg împreună spre baia localului. Nu intră împreună în toaletă ( cum se mai întâmplă prin cluburile din Capitală), ci ea preferă să îl aștepte afară. Profită de timpul acesta și își aranjează ba rochița, ba părul, apoi scoate telefonul și își verifică rujul, semn că vrea să arate impecabil pentru Aris.

Toată agitația pare că a funcționat, spunem asta pentru că imediat după ce a revenit de la baie, Aris i-a aruncat o privire pătrunzătoare tinerei, apoi a luat-o de mână și s-au întors la masă.

